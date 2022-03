Ässät onnistui pitkästä aikaa tekemään ylivoimamaalin. Vastapainoksi omissa soi kaksi kertaa heti ylivoiman päättymisen jälkeen.

Tilaajille

Roni Sevänen on pelannut Ässissä selvästi eniten alivoimaminuutteja. KooKootakin vastaan hän oli peittämässä laukauksia.

Pori

Ässien kauden hyvät asiat voidaan luetella jopa poikkeuksellisen huonon metsurin yhden käden sormilla.

Huonoja asioita ja syitä tappioihin löytyykin sitten jonoksi asti. Yksi suurimmista syistä surkeaan sarjatilanteeseen on Ässien erikoistilannepelaaminen, joka on ollut oikeastaan koko kauden heikkoa. Ässät on Liigan huonoin alivoimajoukkue ja toiseksi huonoin ylivoimajoukkue.