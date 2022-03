Ässät tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa monella tavalla myös urheiluarkeen Suomessa.

Ässät joutuu esimerkiksi lopettamaan yhteistyönsä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kanssa. Syynä on se, että Nornickelin pääomistaja on venäläinen oligarkki Vladimir Potanin. Hän on yksi presidentti Vladimir Putinin läheisistä ystävistä ja oli muun muassa viime viikon lopulla palaverissa Putinin kanssa Ukrainan sodasta.

”Päätös on kannaltamme raskas, koska olemme tehneet pitkään yhteistyötä Norilsk Nickelin kanssa. Heidän henkilökunta kanssa olemme asioineet ja tulleet tutuiksi vuosien aikana. Tämä oli ainoa mahdollinen lopputulema”, Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen painottaa.

”Me emme voi Ässissä vain ummistaa silmiämme Ukrainan hädältä ja hävitykseltä. Tilanne siellä on tietysti aivan karmea ja se koskettaa meistä jokaista.”

Nornickelillä on ollut mainos Ässien pelipaidoissa. Tästä hetkestä eteenpäin yrityksellä ei ole näkyvyyttä Ässien peliasussa. Ottelussa KooKoota vastaan mainokset ovat jo peitettynä.

Porin Ässät tuomitsee myös Venäjän sotatoimet. Ässät tukee myös Suomen Olympiakomitea mielipidettä siitä, että Venäjä ja Valko-Venäjä pitäisi sulkea täysimittaisesti kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle.

Toistaiseksi sodalla ei ole ollut valtavaa vaikutusta Ässiin. Yhteistyön lopettaminen Norilsk Nickelin kanssa oli merkittävin muutos. Tässä vaiheessa ei ole tiedossa muita seuran sponsoreita, joiden kanssa Ässien olisi lopetettava yhteistyö.

”Sota on ollut järkytys meille kaikille, mutta suoraa vaikutusta sillä ei ole toistaiseksi ollut toimintaamme. Liigassa ei ole vielä keskusteltu sodan mahdollisista vaikutuksista eri seuroihin. Asiat muuttuvat tietysti nopeasti ja tarvittaessa niihin reagoidaan”, Lehtinen painottaa.

Porin Ässät haluaa myös painottaa, että Ässät ei hyväksy minkäänlaista syrjintää kansalaisuuden tai minkään muunkaan syyn perusteella. Seuran tiedotteessa kerrotaan, että Ässien seurayhteisön kuuluu useita venäläisiä henkilöitä eri rooleissa. Lisäksi venäläiset pelaajat ja valmentajat ovat jättäneet vahvan ja merkittävän jäljen seuran historiaan.

Ässät painottaa tiedotteessaan, että Suomessa asuvat venäläiset eivät ole syyllisiä Ukrainan katastrofiin. Syylliset sotaan löytyvät Venäjän valtiojohdosta.