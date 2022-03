SK seuraa: Ässillä on hämmentäjän rooli Liigan pudotuspelitaistelussa – torstaina Porissa vierailee KooKoo

Satakunnan Kansa seuraa ottelua tässä artikkelissa. Peli alkaa kello 18.30.

Albin Eriksson kävi lainalla Ilveksessä. Nyt hän on takaisin Ässien nelosketjussa.

Asetelma

Ässien kausi lähenee kohti vääjäämätöntä loppuaan. Tällä hetkellä joukkueella on lähinnä yksi ainoa tavoite. Välttää jumbosija Liigassa. Sen saavuttaminen vaatisi voittoja.

Sen lisäksi Ässien rooli on hämmentää pudotuspelikuvioita. Esimerkiksi torstain vastustaja KooKoo taistelee edelleen tiukasti pudotuspelipaikasta. Jokaisen pisteen merkitys on joukkueelle iso ja Porissa edessä on melkeinpä pakkovoiton paikka. Todennäköisesti yksi kolmikosta Pelicans, KalPa ja KooKoo jää kymmenen parhaan ulkopuolelle.