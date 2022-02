Paljon kauemmaksi ei olisi mahdollista päästä ajatuksesta, joka lausuttiin ennen KHL-taipaleen aloittamista.

Kun Jokerit oli siirtymässä itäliigaan vuonna 2014, lausui silloinen toimitus­johtajaksi valittu Jukka Kohonen ääneen ajatuksen ”Koko kansan Jokereista”. Saman ajatuksen oli jo aiemmin maininnut Roman Rotenberg, joka oli yksi omistajista KHL-taipaleen alussa.

Perjantaina aamupäivällä Jokerit kertoi omistajansa Jari Kurrin suulla vetäytyvänsä pudotuspeleistä. Kansasta joukkueen tukena oli siinä vaiheessa jäljellä korkeintaan murusia.

Kun Venäjä aloitti sotatoimet Ukrainassa varhain torstaina, alkoivat uskollisimmatkin yhteistyökumppanit kokea Jokerit rasitteena ja irtisanoivat yhteistyön. Jo sitä ennen kannattajaryhmä Eteläpääty oli vaatinut seuraa vetäytymään koko KHL:stä.

Vaikka Jokerit pelaa Helsingissä, rahoitus tulee Venäjältä.

Venäjän läsnäolon aisti myös vetäytymisestä kertoneesta tiedotteessa, jossa kerrottiin kauden jatkamisen olevan mahdotonta ”vallitsevassa maailmantilanteessa”.

Sitä ei mainittu sanallakaan, että vallitseva maailmantilanne järkkyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Jokerien taival kohti KHL:ää alkoi kesällä 2013. Siirtymisestä Liigasta KHL:ään kerrottiin kesäkuun lopulla.

Kaupassa Jokereista 51 prosenttia jäi Harry Harkimolle, 49 prosenttia siirtyi Gennadi Timtšenkolle ja Roman Rotenbergille. Sekä Timtšenkon että Rotenbergien perheen tiedetään kuuluvan Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin.

Siirtymisen takia Jokerit joutui maksamaan Liiga-seuroille korvauksia sopimus­rikkomuksesta. Kalervo Kummolan elämäkerrassa summaksi kerrottiin kolme miljoonaa euroa.

KHL:ssä pelaamisen taloudellinen yhtälö alkoi valjeta nopeasti, kun taloudellisia tuloksia julkaistiin.

HS:n Kuukausiliite kertoi syyskuussa 2018, että tappiota oli kertynyt kaudesta 2014–15 alkaneella KHL-visiitillä 43,5 miljoonaa euroa eikä edellistä tilinpäätöstä ollut vielä tehty. Luvut olivat siis vain kolmelta kaudelta.

Jokerien pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Jari Kurri.

Keväällä 2019 seura siirtyi Jari Kurrin omistukseen. Ensin Harkimo osti Timtšenkon ja Rotenbergin osuuden ja myi sen jälkeen Jokerit kokonaisuudessaan Kurrille.

”Kaupassa saimme pakotelistalla olleet ihmiset pois”, sanoi Harkimo tiedotustilaisuudessa.

”Kiitos heille. He ajattelivat myös Jokerien parasta. Seura siirtyi täysin suomalaiseen omistukseen.”

Jo kesällä Kurrin osuudesta 40 prosenttia myytiin Norilsk Nickel Harjavalta oy:lle. Se tarkoitti samalla uuden venäläisoligarkin tulemista taustalle rahoittajaksi.

Ostaja oli Venäjän rikkaimmaksi ihmiseksikin arvioitu Vladimir Potanin, joka kertoi vuonna 2020 HS:n haastattelussa sopimuksen arvon.

”Seitsemän miljoonan sopimus, mutta olemme valmiita paikkaamaan budjetin alijäämää, kun Jokerit on menettänyt tänä vuonna tuloja korona­epidemian takia. Olen sitoutunut tukemaan Jokereita pitkään”, Potanin sanoi.

Kritiikki Jokerien KHL-osallistumista kohtaan alkoi kasvaa voimakkaasti syksyllä 2020. Silloin Jokerien oli määrä avata kausi Valko-Venäjällä Minskissä, jossa oli käynnissä kansannousu, joka jatkuu edelleen.

Kansa vaelsi kadulle vastustamaan Aljaksandr Lukašenkaa, joka voitti vilpillisenä pidetyt presidentinvaalit. Kansa halusi kukistaa Lukašenkan diktatuurin.

Matkan lähestyessä Jokerien leiristä kuului tapahtumia vähätteleviä lausuntoja. Esimerkiksi silloinen kulttuuriministeri Annika Saarikko toivoi Jokereilta harkintaa ja kannattajat antoivat tukensa luovutukselle.

Lopulta Jokerit jätti lähtemättä, vaikka ehti matkustaa jo lentokentälle. Venäjällä alettiin pohtia tapauksen jälkeen, tarvitseeko KHL Jokereita.

”Tämä on väärin ja epämiellyttävää. Suomalaiset antoivat ymmärtää, että KHL:n puheenjohtaja ei kontrolloi yhtään mitään. Pitäisi olla jonkinlaista korporatiivista solidaarisuutta. Naapurimme menettelivät huonosti, siitä ei pääse mihinkään”, kirjoitti Sport-Ekspressin toimittaja Aleksei Ševtšenko.

Jokeri-faneja eteläpäädyssä ottelussa Dinamo Minskiä vastaan vuonna 2014.

Viime joulukuussa Jokereilla oli jälleen Minskin-matka. Tällä kertaa Jokerit lähti, mutta normaalisti joukkuetta lennättänyt Finnair ei lentänyt Valko-Venäjälle, vaan Jokerit joutui hankkimaan lentonsa Venäjältä.

Ennen ottelua jokeripomo Kurri kommentoi, että tilanne on rauhoittunut eikä ole syytä, mikä estäisi lähtemästä. Suomessa lausunto sai vahvaa kritiikkiä Ihmisoikeusliiton pääsihteeriltä Kaari Mattilalta, joka sanoi Valko-Venäjän tilanteen heikentyneen.

”Ihmisoikeustilanne on hyvin heikko, ja näyttää, että Lukašenkan hallinto pyrkii tekemään kaikkensa vaientaakseen kriittisen kansalais­yhteiskunnan”, Mattila sanoi.

Vielä aivan Venäjän torstaina alkaneiden sotatoimien alla Jokerit vetosi sitoviin sopimuksiinsa. Ääni kellossa muuttui hyökkäysten alettua. Ensimmäiset sisäpiiritiedot Jokerien lähdöstä tulivat torstaina, vahvistus perjantaina.

Toistaiseksi Jokerit on ilmoittanut ainoastaan pudotuspelien väliin jättämisestä. On silti varteenotettava vaihtoehto, että Jokerit on pelannut viimeisen ottelunsa KHL:ssä. Tilanteen pitäisi rauhoittua nopeasti, jotta seura voisi palata kesällä harjoituksiin tähtäimessään seuraavalle kaudelle osallistuminen.

Jokereiden Iiro Pakarinen ja Dinamo Minskin Lukas Bengtsson kaksinkamppailussa jääkiekon KHL-ottelussa joulukuussa 2021.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu toteaa, että tilanne Venäjän imagon kannalta tuskin on erilainen syksyllä. Hän sanoo Venäjän ajavan toimillaan itsensä paarian asemaan länsimaiden silmissä. Paaria on nimitys, jota käytetään Intian kastittomista ihmisistä.

”KHL:llä on ilmiselvästi myös poliittinen rooli, ja se on Venäjän pehmeän vallan projekti. En tiedä, tuleeko osallistumisesta yhtään helpompaa. Taustalla on aika kova julkinen paine”, Pesu sanoo.

”Riippuu siitä, mikä tilanne on silloin Ukrainassa, mutta oletettavasti se on aika vakava. Osallistumalla saisi julkisen huomion ja tuomion”, Pesu sanoo.

Oma lusikka sopassa on myös itse KHL-liigalla. Jokerien kautta tarjolla on toistaiseksi rutkasti kriittistä julkisuutta. Se voi vaikuttaa osaltaan sarjan haluun pitää Jokerit mukana.