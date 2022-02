”Toivottavasti enempää takapakkia koronan kanssa ei tule”, kommentoi Lukon päävalmentaja Marko Virtanen.

Lukon päävalmentaja Marko Virtanen myöntää, että Lukolla on menossa hankala ajanjakso.

STT, Kouvola

Rauman Lukon viime kesän mestarijoukkuetta jääkiekkoliigassa kipparoinut Heikki Liedes ei jättänyt tuulettamatta iskettyään lauantaina tämän kauden seuralleen KooKoolle kotivoiton 3–2 raumalaisvierailijasta.

Lukkokin sai pisteen matkaansa, kun KooKoo otti voiton voittomaalikilpailussa Radek Koblizekin ja Liedeksen maalien ansiosta. Voitto oli kouvolalaisille kolmas peräkkäinen. Joukkue otti aiemmin viikon aikana täydet kotipisteet Ässiltä ja Ilvekseltä.

Koronasta toipuvalle Lukolle tappio oli kolmas peräkkäinen, peräkkäisissä vierasotteluissa alapuolellaan sarjataulukossa oleville vastustajille.

”Meillä on todella vaikea jakso menossa. Puolessatoista viikossa on takana kaksi harjoitusta. Tänään kävi näin, mutta joukkuetta on kiitettävä. Toivottavasti enempää takapakkia koronan kanssa ei tule”, kommentoi Lukon päävalmentaja Marko Virtanen.

Lukon tehomies oli Thomas Gregoire (1+1). Puolustajien pistepörssiä lukemillaan 15+22 johtava Lukon Vili Saarijärvi napsi yhden syöttöpisteen, ohjasi epäonnekseen KooKoon Samuli Ratisen ohi menossa olleen laukauksen maaliin ja hukkasi voittomaalikisassa viimeisenä raumalaisyrittäjänä tilaisuutensa.

”Paljon parempiakin paikkoja on ollut. Kun nyt räkii metrin ohi, kiekko kimpoaa vastustajasta maaliin”, naurahti Keski-Suomessa Saarijärvellä syntynyt Ratinen kauden neljännen maalinsa jälkeen.