Ässien venäläismaalivahti Konstantin Volkov on todella vaikeassa tilanteessa – Jukureita vastaan hän ehti pelata vain erän

Kysymykset Venäjän ja Ukrainan sodasta ovat sellaisia, joihin Volkov ei uskalla tai halua tällä hetkellä vastata.

Tilaajille

Jääkiekko on tuntunut viime päivinä kovin pieneltä asialta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kaikkien mielissä ja se vaikuttaa luonnollisesti ainakin jollain tavalla jokaisen ihmisen henkiseen puoleen.

Tilanne on poikkeuksellisen vaikea niille, joiden kotimaa on Venäjä tai Ukraina. Ässien maalivahti Konstantin Volkov on venäläispelaaja, joten hänelle viime päivät ovat varmasti olleet poikkeuksellisen vaikeat.