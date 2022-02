”Jokainen urheilija edustaa myös maataan sekä sen arvoja ja toimintaa”, kirjoitti Tshekin jääkiekkolegenda Dominik Hasek.

Yksi jääkiekkohistorian parhaista maalivahdeista, tshekkiläinen Dominik Hašek, tunnetaan myös värikkäänä ja suorapuheisena persoonana.

Hasek, 57, on tehnyt tiettäväksi myös kiinnostuksensa politiikkaa kohtaan. Hän on kertonut useasti suunnittelevansa Tshekin presidentiksi pyrkimistä.

Ei olekaan suuri yllätys, että Hasek on kritisoinut voimakkaasti Venäjää sen hyökättyä Ukrainaan. Hasek vaati torstaina Twitterissä, että NHL:n on välittömästi jäädytettävä kaikkien venäläisten NHL-pelaajien sopimukset.

”Jokainen urheilija edustaa paitsi itseään ja joukkuettaan, myös maataan sekä sen arvoja ja toimintaa”, Hasek kirjoitti.

”Haluan myös todeta, että olen hyvin pahoillani niitä venäläisurheilijoita kohtaan, jotka tuomitsevat Vladimir Putinin toiminnan Ukrainassa. Kuitenkin, tällä hetkellä heidänkin hyllyttämisensä on mielestäni välttämätöntä.”

Jääkiekko on ollut yksi Putinin suosion kerryttämisen välineistä. Häntä varten on järjestetty usein näytösotteluita, ja myös monet venäläiset tähtipelaajat ovat julkisesti tukeneet Putinia.

Yksi näistä pelaajista on ollut Aleksandr Ovetshkin, Washington Capitalsin tähtihyökkääjä.

”Ei enää sotaa”, kuului perjantaina lehdistötilaisuudessa Ukrainan tilanteesta puhuneen Ovetshkinin pääviesti.

Putinin aktiivisena tukijana pidetyltä Ovetshkinilta kysyttiin, vieläkö hän tukee Putinia.

”Hän on presidenttini, mutta kuten sanoin, en ole mukana politiikassa. Olen urheilija, ja toivon sen kaiken olevan ohi pian”, kuului Ovetshkinin vastaus.

Hasekia eivät Ovetshkinin kommentit vakuuttaneet.

”Hän ei ole pelkästään teeskentelijä ja pelkuri, vaan myös valehtelija”, Hasek tylytti.

”Jokainen aikuinen Euroopassa tietää hyvin, että Putin on hullu tappaja ja että Venäjä on ryhtynyt hyökkäyssotaan vapaata maata ja sen kansaa vastaan.”

Peliuransa vuonna 2011 päättänyt Hasek voitti urallaan muun muassa olympiakultaa Naganossa 1998 ja NHL:n parhaan maalivahdin Vezina-palkinnon kuudesti.

Hasekin nuorempi tytär Dominika Hašková on laulaja We Are Domi -nimisessä yhtyeessä, jonka on tarkoitus edustaa Tshekkiä toukokuussa Eurovision laulukilpailussa.