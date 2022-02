Satakunnan Kansa seuraa ottelua tässä artikkelissa. Ottelu alkaa kello 18.30.

Asetelma

Ässien ja JYPin ottelussa suurimmaksi hahmoksi nousee jäähyväisottelunsa pelaava Juha-Pekka Hytönen. Hänellä on tehtynä yhden päivän sopimus JYPin kanssa ja Hytönen on merkitty joukkueen ykkösketjun keskushyökkääjäksi.

Tämä on mahdollista ainakin osittain sen takia, koska pisteet eivät enää joukkueille mitään suurempaa merkitse. JYP on sarjajumbo ja Ässät on kolmanneksi viimeisenä. Kumpikaan ei pudotuspeleissä pelaa.