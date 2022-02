Erkka Westerlund valmensi Helsingin Jokereita sen kolmella ensimmäisellä kaudella Venäjän jääkiekkoliigassa KHL:ssä vuosina 2014–2016.

Kokenut valmentaja näki ja koki jo silloin, millaisia vaikeuksia suomalais­joukkueella voi olla itäliigassa.

Pakotteiden takia muun muassa pelaajien palkanmaksu oli vaikeaa. Nyt edessä voi olla sama tilanne.

”Tavallaan Ukrainan kriisi on varjostanut Jokereita koko sen ajan, kun se on pelannut KHL:ssä. Nyt ollaan todella kriittisessä vaiheessa, vaikka tilanne oli vaikea myös vuonna 2014”, Westerlund sanoo.

Talvella 2014 Venäjä aloitti Krimin niemimaan valtauksen heti seuraavalla viikolla, kun Sotšin talviolympialaiset olivat ohi.

Käynnissä olevaa kriisiä Westerlund seuraa huolestuneena ja toivoo, että asiaan saataisiin pikaisesti sopu.

”En näe, että Jokerien pitää tehdä voimakkaita ratkaisuja suuntaan tai toiseen, vaan kuunnella, mihin suuntaan tilanne kehittyy. Me olemme ison naapurin vieressä, ja meidän pitäisi osata katsoa tilanteen yli kymmenen vuotta eteenpäin”, 64-vuotias Westerlund pohtii kotonaan Vierumäellä.

Jääkiekkovaikuttaja seuraa yhä tarkasti lajin tapahtumia, ja hiihtää.

”Kovasti on hiihdetty, se on hyvää kuntokuuria”, Westerlund sanoo, ennen kuin pureutuu tarkemmin Jokerien ja KHL:n nykytilaan.

” ”Jos he ovat todellisia faneja, he ovat sitä myös jatkossa.”

Jokerien kannattajayhdistys Eteläpääty ry vaatii joukkueen poistumista KHL:stä Ukrainan kriisin takia.

Westerlund odottaa malttia myös kannattajilta.

”Kannattajilla on iso merkitys, ja se pitää huomioida kokonaisuudessa. Mutten tiedä, onko se se ryhmä, jonka ääntä pitää ensisijaisesti kuunnella. Jos he ovat todellisia faneja, he ovat sitä myös jatkossa.”

Vaikka ollaan isojen tilanteiden edessä, Westerlundin mukaan urheilun ei pidä olla eturintamassa tekemässä päätöksiä.

”Monta muuta tahoa on päättämässä siitä ennen urheilua. Uskon, että Jokerit kuuntelee tarkalla korvalla valtion johtoa ja on sinne yhteydessä. Asiaa pitää seurata tunti tunnilta ja päivä päivältä, miten se kehittyy.”

” ”Esimerkiksi Marko Anttila on kehittynyt paljon KHL:ssä.”

Onko Vladimir Putinin itäliiga tullut tiensä päähän ja jo aikansa elänyt?

”Katson asiaa urheilun kautta. KHL on ollut rikastuttava asia jääkiekon toiminta­ympäristössä. Se on tuonut paljon lisää. KHL on tämän pallon­puoliskon paras jääkiekkosarja, ehdottomasti”, Westerlund sanoo.

Pallonpuoliskolla Westerlund tarkoittaa nimenomaan Eurooppaa.

”Vaikka KHL on jakanut ihmisiä, ja siitä on erilaisia käsityksiä, se on vienyt suomalaista jääkiekkoa eteenpäin. Suomen olympiakulta­mitalisteista pääosa oli KHL:n pelaajia. KHL mahdollistaa uuden tason kotimaan Liigan rinnalle. Esimerkiksi Marko Anttila on kehittynyt paljon KHL:ssä.”

Anttila kuuluu Jokerien ja Suomen maajoukkueen avainpelaajiin. Hän pelasi ensimmäiset ottelunsa KHL:ssä jo kaudella 2013 Metallurg Novokuznetskissa.

Marko Anttila Jokerien harjoituksissa.

Alkujaan KHL:llä oli merkittäviä laajentumis­suunnitelmia Eurooppaan, kun se korvasi Venäjän superliigan kaudesta 2008–2009 alkaen.

Ukrainan tilanteen takia laajentuminen länteen on tullut tiensä päähän.

”Oikeastaan se on ollut sitä jo pitkään, ja laajeneminen on vain heikentynyt vuosien aikana”, Westerlund sanoo.

Tällä hetkellä KHL:ssä on venäläisten joukkueiden lisäksi yksi joukkue Kazakstanista, Kiinasta, Latviasta, Suomesta ja Valko-Venäjältä.

Westerlund ei ala puntaroida, missä Jokerit voisi pelata, jos se jäisi tai joutuisi jäämään pois KHL:stä.

”Sitä en tiedä yhtään, mitä se voisi tarkoittaa. Jokereita pidetään seurana, joka tuo väriä. Totta kai se toisi sitä myös Liigaan. Ihmisissä on enemmän niitä, jotka vihaavat kuin rakastavat Jokereita.”

Paluu vaatisi Liigan osakkeenomistajien eli liigaseurojen suostumuksen. Lisäksi Jokerien pitäisi lunastaa itselleen liigaosake.

Kun Jokerit lähti Liigasta, se maksoi muille seuroille noin neljän miljoonan euron korvaukset.

Ainakin pääkaupunkiseudun jääkiekko saisi Jokerien paluusta kaivattua uutta jännitettä.

” "Ihmisissä on enemmän niitä, jotka vihaavat kuin rakastavat Jokereita.”

Taloudellisesti KHL on ollut seuroille mahdoton yhtälö, joka on saatu toimimaan vain venäläisten oligarkkien miljoonilla. Jokerit on tehnyt vuosittain tappiota 11–15 miljoonaa euroa.

Myös Jokerien kotihallin Hartwall-areenan omistussuhteiden takia pelaaminen Suomen Liigassa voisi olla hankalaa. Hallin on vuodesta 2013 lähtien omistanut Gennadi Timtšenko sekä Boris ja Igor Rotenbergien yritys Arena Events oy.

Boris Rotenbergillä ja Timtšenkolla on myös Suomen kansalaisuudet. Molemmat ovat myös Britannian uudella pakotelistalla.

Jokereiden suurin omistaja on 60 prosentilla Jari Kurri, jolle Harry ”Hjallis” Harkimo myi osuutensa toukokuussa 2019. Loput 40 prosenttia organisaatiosta omistaa venäläis­taustainen kaivosyhtiö Norilsk Nickel Harjavalta Oy.

Käytännössä Jokerien tärkein taustavaikuttaja on Nornickel-konsernin pääomistaja Vladimir Potanin.

Erkka Westerlund on saanut valmentajatarjouksia KHL:stä, muttei lähde sinne nykytilanteessa.

Jokerien jälkeen Erkka Westerlund valmensi vielä yhden kauden 2017–2018 Salavat Julajev Ufaa. Vuosi Venäjällä avasi Westerlundin silmiä.

Westerlund yritti valmennuskuntineen muuttaa venäläistä autoritaarista valmennus­tyyliä, mutta joutui lopulta antamaan periksi.

Parissa kuukaudessa Westerlund huomasi, että pelaajat eivät halunneet omaa ajattelua vaan ohjeita ja käskyjä.

Ylhäältä alas -johdettu kiekkokulttuuri näkyi Westerlundin mukaan myös olympia­finaalissa Pekingissä. Suomi pelasi joukkueena, Venäjä yksilöinä.

”Pelaajamateriaaleiltaan joukkueet olivat suhteellisen samalla tasolla, mutta joukkue­pelissä Suomi oli ihan eri tasolla kuin Venäjä.”

Lue lisää: Valmentajakonkari Erkka Westerlund tarjosi KHL-liigassa pelaajilleen vapaapäivää, mutta siitä tulikin monelle ryyppypäivä: ”Suomessa en ollut törmännyt tällaiseen”

Vuoden 2006 olympiafinaalissa Westerlundin valmentama Suomi hävisi Ruotsille tiukimmalla mahdollisella erolla maalein 2–3.

”Oli odotettavissa, että Suomelle tulee olympiakulta jossain vaiheessa. Kulta oli jatkumo suomalaisen jääkiekon kehitys­taipaleelle. [Päävalmentaja Jukka] Jalosen osaaminen ja kokemus oli tärkeä napsu, että kulta tuli nyt”, Westerlund sanoo.

Vieläkö Westerlundia kiinnostaisi lähteä valmentajaksi KHL:ään, jos hän saisi hyvän tarjouksen?

”Olen saanut tarjouksia, mutta tällä hetkellä en tekisi sopimusta. Kaikkien ihmisten pitää elää aika tarkkaa nykyisen tilanteen kanssa.”