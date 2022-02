Jokereiden toimitusjohtaja Sami Kauhanen vastasi HS:n kysymyksiin.

Jääkiekon KHL-liigassa pelaavan Jokerien kannattajayhdistys Eteläpääty ry vaatii Jokereiden poistumista KHL:stä Ukrainan kriisin takia.

HS kysyi tilanteeseen kantaa Jokereiden johdolta. Seuran tuore toimitusjohtaja Sami Kauhanen vastasi kysymyksiin vain sähköpostitse.

Miltä Ukrainan tilanne näyttää tällä hetkellä Jokerien silmin?

”Päällimmäisenä on tietenkin huoli niistä ihmisistä, joihin tilanne vaikuttaa. Kaiken kaikkiaan tilanne on äärimmäisen vaikea ja valitettava.”

Jokerit ei lähtenyt Minskiin pelaamaan syksyllä 2020. Aikooko Jokerit kieltäytyä pelaamasta Moskovassa?

”Meillä on sarjassa sitovat sopimukset ja velvoitteet niiden noudattamiseksi. Meillä on myös vastuu työnantajana. Koska tilanne on myös poikkeuksellisen vaikea, emme koe, että Jokerit urheiluseurana on oikea taho linjaamaan voimakkaasti näkemyksiään tilanteesta.”

Jos matkustatte Moskovaan, käytättekö normaaliin tapaan Finnairin lentoja?

”Mikäli Finnair lentää Moskovaan, käytämme heidän palvelujaan.”

Onko yksittäisellä pelaajalla mahdollisuus kieltäytyä matkustamasta pudotuspeleihin nykyisessä tilanteessa?

”Kun pelaajasopimus on voimassa, se velvoittaa pelaajan osallistumaan joukkueen tapahtumiin.”

Jos Venäjä jatkaa sotatoimiaan, myös pakotteet Venäjää kohtaan ovat mahdollisia. Miten se on otettu huomioon?

”Seuraamme mahdollisiin pakotteisiin liittyviä päätöksiä tarkasti, ja tulemme noudattamaan niitä toiminnassamme tinkimättömästi.”

Pidättekö varmana, että pakotteet eivät estä sitä, että Jokerit voi pelata kotipelinsä Suomessa?

KHL:ssä pelaamista kritisoidaan jatkuvasti enemmän. Onko Jokerit edelleen sarjassa pelaamisen kannalla?

