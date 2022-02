Derek Barach on ollut avausminuutin erikoismies – hän on nauttinut ajastaan Porissa: ”Vaihtaisin omia tehopisteitä silmänräpäyksessä pois, jos sillä saisin Ässät pudotuspeleihin”

Derek Barach iski osuman taas avausvaihdossaan ja nyt vain 19 sekunnissa. Feetu Knihti tykitti ratkaisun jatkoajalla vain neljässä sekunnissa.

Tilaajille

Derek Barach liikkuu niin hyvin, että jokaisella vastustajalla on vaikeuksia pysyä hänen perässään. Niin Pelicansillakin.

Pori

Ässät otti keskiviikkona vuoden 2022 ensimmäisen kotivoittonsa. Pelicans kaatui jatkoajalla lukemin 3–2 (2–1, 0–0, 0–1, 1–0).

Ässät on nyt voittanut vuoden aikana neljä ottelua. Niissä kaikissa on yksi yhdistävä tekijä. Joukkueen kultakypärä Derek Barach on tehnyt niistä jokaisessa maalin. Kerran 25 sekunnissa, kerran 21 sekunnissa ja Pelicansia vastaan 19 sekunnissa. Kuopiossa hän ratkaisi jatkoajalla.