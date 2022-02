Olympialaisten aikaan KHL-joukkueen harjoituksissa oli vähimmillään viisi pelaajaa. Jokerit toivoo saavansa pudotuspeleissä etua Pekingissä maitaan edustaneiden pelaajiensa pelituntumasta.

Helsinki

Jokerit pääsee ensi viikolla ottelupelaamisen makuun yli puolentoista kuukauden tauon jälkeen. Jokerit pelasi edellisen kerran 11. tammikuuta, ja pudotuspelit alkavat 1. maaliskuuta kotiottelulla.

KHL-jääkiekkoliiga taukosi koronapandemian takia jo tammikuussa, ja kalenterista poistettiin runkosarjapelit. Pudotuspelien avauskierroksella Jokerit saa vastaansa Moskovan Spartakin.

”Spartak on fyysinen joukkue. Meillä on ollut kuumiakin yhteenottoja. Kamppailupelaaminen korostuu, ja toisaalta meidän pitää pitää kiinni yhteispelistämme”, hyökkääjä Markus Hännikäinen aprikoi STT:lle joukkueen harjoituksissa.

Päävalmentaja Lauri Marjamäen mukaan kausi tavallaan alkaa alusta – jättimäisin panoksin.

”Spartakin kaataminen vaatii huippusuoritusta. Meidän pitää pelata maksimaalisella tasollamme”, Marjamäki kiteyttää.

Runkosarjakohtaamiset ovat historiaa, eivätkä ne välttämättä heijastu pudotuspeleihin. Spartakilla oli kuitenkin runkosarjan lopussa hyvä jakso: 10. joulukuuta pelatusta Jokeri-ottelusta lähtien seitsemän voittoa kymmenestä ottelusta. Samalla ajanjaksolla Jokerit voitti viisi ottelua ja hävisi neljä.

”Spartakista löytyy runsaasti hyökkäyskokemusta. Flow'n päälle saatuaan he pelaavat tunteella”, Marjamäki sanoo.

Jokerit kestää vertailun hyvin, ainakin ennakolta.

”Meillä on neljän kentän joukkue ja ylimääräisiä pelaajia. Pyritään viimeistään seitsemännessä ottelussa luistelemaan vastustajalta jalat alta”, Marjamäki tuumaa.

Kultaa voittaneita Leijonia joukkueessa viisi

Jokereille tulee pelipaussia seitsemän viikkoa ennen kuin pudotuspelit alkavat. Harjoituksissa on ollut ajoittain väljää, sillä peräti kymmenen Jokerien pelaajaa edusti maataan Pekingin olympialaisissa ja lisäksi neljä harjoitteli olympiajoukkueiden varapelaajina.

”Kun porukka alkoi valmistautua olympialaisiin, meillä oli ensin viikon vapaa. Nyt olemme taas yli kolme viikkoa harjoitelleet”, Marjamäki kertoo.

”Ensimmäisellä viikolla harjoituksissa oli neljä kenttäpelaajaa ja yksi maalivahti. Loput olivat koronaprotokollassa”, päävalmentaja hämmästyttää.

Kovin kummoisia pelikuvioita ei treenata tuollaisella pelaajamäärällä, joten keskittyminen oli kamppailupelaamisessa.

Jokerien eduksi voi kuitenkin nousta olympialaisten suoma pelituntuma. Jokereista kulta-Leijoniin kuuluivat finaalin voittomaalin juonineet Marko Anttila ja Hannes Björninen sekä Niklas Friman, Petteri Lindbohm ja Iiro Pakarinen.

Hännikäinen ja muut Jokerit seurasivat olympialaisia tiiviisti.

”Toisaalta näin lätkäpelaajana tykkään välillä vaihtaa myös muuhun ja katsoa esimerkiksi jalkapalloa”, Hännikäinen sanoo.

Pelien jatkuessa esiin astuu taas koronaviruspeikko, mutta Jokereissa se ei pelota.

”Lainausmerkeissä hyvä asia on, että joukkueemme on käytännössä kokonaisuudessaan sairastanut koronan, eikä sitä sillä lailla enää mietitä. Tulee, jos tulee. Todennäköisyys on kuitenkin huomattavasti pienempi”, Hännikäinen puntaroi.