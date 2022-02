Ojamäestä tuli kolmas satakuntalainen olympiakultamitalisti. Kulta maistui, mutta katsomossa jännitti enemmän kuin kaukalossa.

Peking

Painija Kelpo Gröndahl, painonnostaja Kaarlo Kangasniemi ja jääkiekkoilija Niko Ojamäki.

Siinä kaikki satakuntalaiset olympiavoittajat.

”Siinä on kolme kovaa”, Ojamäki myhäili kultamitali kaulassaan.

Miro Aaltonen hyppäsi Vitjazin tutkaparinsa Niko Ojamäen syliin, kun olympiavoitto oli ratkennut. Myös Aaltosella on satakuntalaiset sukujuuret. Hänen isoisänsä Heikki Aaltonen pelasi aikoinaan Lukossa ja isänsä Ari Aaltonen Ässissä.

Porilaishyökkääjä aloitti olympiaturnauksen Leijonien kolmosketjussa ja kakkosylivoimassa. Kierrätys pudotti hänet toisesta pelistä kokoonpanosta. Kun lopulta Ojamäen paikan Latvia-pelissä saanut Leo Komarov onnistui, porilaisen kohtaloksi jäi jäädä katsomoon.

KHL:n maalikuningas myönsi aiemmin Satakunnan Kansalle, että tilanne harmitti.

”Kun on meno päällä, olisi ollut kiva jatkaa sitä täälläkin. Tehdä pisteitä ja tulosta.”

”Se on mitä se on. Aina kisoissa on ylimääräisiä pelaajia. Nyt se on minun kohtaloni. Ei tässä oikein muu auta kuin toivoa, että jätkät hoitavat homman kotiin”, Ojamäki kertoi.

Lue lisää: Koko kauden maaleja takonut ässäkasvatti lähti meno päällä Pekingiin – Nyt hän on juuttunut katsomoon: ”Eiköhän sillä vedetä loppuun asti”

Samalla Ojamäki kuitenkin totesi, ettei tilanteesta saa masentua, vaan hänen tehtävänään on pysyä positiivisena ja tsempata muita.

MM-kultaa 2019 Ojamäki voitti pelaavassa kokoonpanossa. Miltä kultamitali maistuu, kun rooli oli toisenlainen.

”Kyllä tämäkin maistuu. Olen kuitenkin sitä mieltä, että joukkueena täällä ollaan ja joukkueena voitetaan. Tämä maistuu yhtä lailla kuin MM-kulta.”

”Meillä oli taas hyvin roolitettu joukkue niin kuin Suomella aina. Nyt jännitti enemmän kuin MM-finaaleissa. Kentällä ei niin tule jännitettyä, mutta katsomossa todella jännitti.”

Ojamäen tehokas KHL-kausi Vitjazin riveissä on päättynyt. KHL:ssä pelataan seuraavaksi pudotuspelejä. Niihin Vitjaz ei selvinnyt.

Joko maalikuningas tietää, jatkuvatko pelit vielä tänä keväänä jossain muualla?

”Ei ole vielä tietoa. Nyt nautitaan tästä ja katsotaan sen jälkeen.”