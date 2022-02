Jukka Jalonen valmensi Suomen olympiavoittoon.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti historiansa ensimmäisen olympiakullan sunnuntaiaamuna Pekingin olympialaisissa. Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen saapui ottelun jälkeen TV5:n haastatteluun tunteellisena.

”Iso juttu suomalaiselle kiekolle. Tempun arvo varmaan kolahtaa vasta myöhemmin. Tässä on niin vähän aikaa pelin päättymisestä. Kun vähän rentoudutaan ja mietitään mitä tuli tehtyä, ehkä se sitten kolahtaa kunnolla”, Jalonen sanoi.

Jalonen kehui joukkueensa taistelutahtoa.

”On johtajia, joilta löytyy kirjaimia rinnasta ja sitten on paljon muita johtajia, jotka johtavat esimerkillään kaukalossa omassa roolissaan epäitsekkäästi. Se on ollut meidän vahvuus jo vuosia. Varmaan se oli isoin syy, miksi olimme tänään selvästi parempi joukkue jäällä ja voitimme ansaitusti.”

Päävalmentaja kertoi lähetyksessä, ettei olympiakulta ole ollut varsinainen motivaattori valmentajauralla.

”En ole ajatellut. Enemmän se prosessi motivoi, vaikka totta kai tavoitteena on aina voittaa. Kun tietää, että se on pienistä asioista kiinni ja kaikkeen ei voi vaikuttaa, niin yrittää tehdä sen prosessin niin hyvin kuin mahdollista. Mutta on se jonkinnäköinen unelma totta kai valmentajana päästä pelaamaan kultamitalista. Nyt sattui käymään niin, että me voitimme. Hienolta se tuntuu.”

Jalonen herkistyi, kun haastattelija Oskar Osala kysyi, keitä kaikkia hän haluaa kiittää.

”Tässä ryhmässä on niin paljon hyviä tyyppejä. Jokainen hoitaa ruutunsa viimeisen päälle. Kaikkia arvostetaan roolista riippumatta. Se näkyy kaikessa. Kotiin vaimolle Sarille terveiset, ja pojille kanssa. Ja äitille ja siskolle.”

Jalosen tuoreimmalla valmennuskaudella Leijonat on voittanut MM-kultaa ja -hopeaa sekä nyt myös historiallisen olympiakullan. Jaloselta kysyttiin, mikä on menestyksen salaisuus.

”Ei ole yhtä tekijää tai taikatemppua. Olemme pystyneet keskittymään oleelliseen. Prosessi, pelitapa ja roolit ovat olleet kunnossa. Olemme ottaneet paineet pois yksittäiseltä pelaajalta. Ettei kenenkään tarvitse ajatella, että minun pitää ratkaista ottelu. Joku vain ratkaisee. Tänään se oli pitkälti (Hannes) Björnisen ketju, joka löi naulat Venäjän arkkuun.”