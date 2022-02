Jussi Olkinuora kehuu Harri Säterin otteita.

Peking

”Taas lähti terve pelaaja ambulanssilla eristykseen”.

Näin luki Leijonien Instagram-tilillä julkaistun videon saatetekstissä maanantaina 7. helmikuuta.

Ambulanssin kyydissä oli Leijonien ykkösvahtina turnaukseen lähtenyt Jussi Olkinuora.

Maanantaista keskiviikkoon kestänyt eristysreissu (Leijonien turnaus alkoi torstaina) vei Olkinuoralta lähtökohtaisen ykkösmaalivahdin aseman, sen päävalmentaja Jukka Jalonen on olympialaisten aikana kertonut.

Olympiafinaalin aattona Olkinuora hikoili Leijonien harjoituksissa, mutta torjuntavastuun finaalissa kantaa Harri Säteri.

Jussi Olkinuora pelaa KHL:ää Metallurg Magnitogorskissa.

Viime keväänä Riian MM-kisoissa asetelmat olivat toisinpäin: Olkinuora torjui vakuuttavasti ykkösvahtina ja Säteri oli varamiehenä. Olkinuora on seurannut ihaillen Säterin otteita olympiajäillä.

”Ensinnäkin: Harri on pelannut erinomaisen turnauksen. Hän on ollut turnauksen paras maalivahti. Sitä on ollut helppo katsoa vierestä”, Olkinuora sanoo.

Olkinuora on pysynyt turnauksen aikana melko vaitonaisena eristykseen joutumisestaan ja maalivahtiasetelman muuttumisesta, mutta lausuu nyt mystisesti:

"Turnauksen jälkeen minä voin itse katsoa peiliin ja miettiä vähän että miten se nyt meni ja muuta... Päällimmäisenä täällä on kunnia-asia olla. Täällä on siisti olla”, Olkinuora asettelee.

Mitä tarkoitit sanoessasi, että turnauksen jälkeen ”voit itse katsoa peiliin”?

"Ylipäänsä refkeltointia, että miten nämä... Että miten turnaus on mennyt. Urheilijana ja ihmisenä ylipäänsä prosessiin kuuluu miettiä, että onko asioita joita olisi voinut korjata ja muuta tällaista”, Olkinuora sanoo.

”Mutta nyt mennään täyttä häkää eteenpäin”, yhden ottelun turnauksessa pelannut Olkinuora sanoo avaamatta tarkemmin tuntojaan.

Maalivahdin työ on herkkää pienillä marginaaleilla pelaamista. Olkinuora sanoi jo aiemmin, että yksilöurheilijalla kisat olisivat voineet eristysreissun jälkeen olla ohi.

Oliko eristyksiin joutuminen kolaus enemmän fyysisesti vai sotkiko se keskittymistäsi turnaukseen?

”Hyvä kysymys. Fyysisesti me olemme vähän erilaisia kuin kenttäpelaajat, täytyy treenata vähän eri tavalla”, Olkinuora vastaa.

"Ihan rehellisesti, varsinkin fyysisesti se oli, että pari päivää pois jäältä ja muutenkin. Mutta ei siitä sen enempää. Voin sitten jonain lämpimänä kesäpäivänä kiikkustuolissa miettiä itsekseni, että kuinka lähellä se oli ja muuta”, Olkinuora muotoilee.

Harri Säteri sanoi aiemmin Sanoman olympiatoimituksen haastattelussa, ettei Leijonien maalivahtien välille ole jäänyt kitkaa asetelmien vaihduttua yllättäen. Olkinuora jakaa Säterin näkemyksen.

”Ihmiset ovat varmaan jo väsyneitä kuulemaan, että kaikki on hyvin eikä mitään draamaa ole”, Olkinuora sanoo.

Säteri myös kehui, kuinka Olkinuora on nyt vuorostaan ollut hänen tukenaan kakkosmaalivahdin roolissa. Olkinuora puolestaan linjaa, ettei Säteri mitään tukea edes tarvitse.

"Eikä vinkkejä. Hän on niin kokenut konkari.”

Heti perään Olkinuora kertoo, että on aina katsonut Säteriä hieman ylöspäin.

"Olemme tuttuja teini-iästä Tampereelta, joskaan emme olleet kavereita. Hän oli minua vuoden vanhempi, maajoukkuemaalivahti ja tähti ikäluokassaan”, Olkinuora kuvailee.

"Viime vuonna Riiassa se oli ihan ahaa-elämys, että vitsi, olen päässyt samaan joukkueeseen hänen kanssaan. Nuorempana tuntui, että hän on ihan eri planeetalta ja että hänellä on ihan eri tulevaisuus.”

Jussi Olkinuoralta löytyy kaksi MM-mitalia muttei vielä yhtään olympiamitalia.

Jussi Olkinuoralla on yksi maailmanmestaruus, vuodelta 2019. Tuolloin hän oli kakkosmaalivahtina Kevin Lankisen takana ja pelasi yhden ottelun. Viime keväänä ykkösvahtina Olkinuora pokkasi MM-hopeaa.

Nyt kultaa on tarjolla jälleen kakkosvahtina, vaikka hieman paremmalla onnella Olkinuora luistelisi sunnuntaina jäälle Leijonien aloittavana maalivahtina olympiafinaalissa. Hän ei silti harmittele.

”Täällä ei ole ehtinyt mitään harmituksia miettimään. Meillä on täällä kaikin puolin hyvä meininki. Jäällä olen koettanut kehittää itseäni ja olla valmiina, jos kutsu käy.”