Pekingin olympiakulta tuskin saisi kansakuntaa yhtä railakkaasti sekaisin kuin MM-95. Olympiahopea olisi pettymys, mutta kansakunta ei välttämättä itkisi yhdessä pelaajan kanssa niin kuin Torinossa 2006 Teppo Nummisen murtuessa tv-haastattelussa.

”Tämä on täyttymyksen päivä suomalaiselle jääkiekkoilulle, tämä on todella suuri hetki”, hehkutti selostaja Antero Karapalo.

Suomi oli juuri kaatanut olympiavoittaja Neuvostoliiton Calgaryssä 1988. Sensaatiomainen voitto takasi Leijonille olympiahopean, maan jääkiekkohistorian ensimmäisen arvokisamitalin.

Täyttymyksen päivästä on pian kulunut 34 vuotta. Sen jälkeen on tullut yksi olympiahopea ja neljä olympiapronssia lisää. On tullut kolme maailmanmestaruutta, yhdeksän MM-hopeaa ja kolme MM-pronssia.

Varhain sunnuntaiaamuna on mahdollisuus uuteen täyttymykseen: suomalaisen kiekkohistorian ensimmäiseen olympiakultaan. Ylipäätään suomalaisen joukkueurheilun ensimmäiseen olympiakultaan.

Jos Leijonien kiekkomenestykset sijoittaa arvostusjanalle, mihin kohtaan Pekingin mitali kuuluu?

Tunnearvoltaan ja kansalliselta merkitykseltään ensimmäistä maailmanmestaruutta 1995 on vaikea, ellei mahdoton ylittää.

Pekingissä Leijonien meno on ollut tasaista, jopa kliinistä. Tunteet ovat toistaiseksi nousseet vain Ruotsia vastaan. Pelaajistossa ei ole suuria supertähtiä, jotka loisivat huumaa pelien ympärille. Kiinassa huumatonta kliinisyyttä on toki korostanut myös se, että vaikka paikalla on hieman yleisöä, he eivät elä peleissä mukana.

Urheilulliselta arvoltaan Torinon olympiahopea 2006 oli kova meriitti, samoin kuin World Cupin kakkossija 2004. Niissä turnauksissa mukana olivat parhaista parhaat.

Pekingin olympiahopea ei olisi varsinaisesti mitään uutta. Olympiakulta toki olisi arvokas ja ennen kaikkea historiallinen, vaikka ne parhaista parhaat puuttuvatkin. Niin kuin urheilussa aina, paremmuus ratkaistaan niiden kesken, jotka ovat paikalla. Muu on spekulaatiota.

Spekulaatiota on sekin, että Leijonat voisi hyvin olla sunnuntaina samassa tilanteessa, olympiafinaalissa, jos NHL-miehet olisivat paikalla. Tilanne jossa Leijonat kuuluu ennakkosuosikkeihin niin NHL- kuin euromiehillä kertoo suomalaisen jääkiekon laajasta laadusta.

Sinivalkoisten Pekingin-menestystä ei olekaan missään tapauksessa syytä vähätellä. Päinvastoin. Suomalaista jääkiekkoa on syytä ylistää siitä, että se on saavuttanut aseman, jossa menestys ei ole enää yllätys eikä harvinaisuus, vaan odotettua. Finaalipaikka tai voittokaan eivät enää automaattisesti sytytä monen päivän karnevaaleja.

Tilanne kertoo Leijonien luomasta menestyskulttuurista.

Keväällä huumaa on taas luvassa. Olympiamenestyksen jälkeen toukokuun MM-kotikisat Tampereella nostavat odotukset pilviin.

Todennäköisesti myös pelaajien kiinnostus kotikisoihin on korkealla. NHL:stä ehtii vapautua joukko huippupelaajia ennen MM-kisoja.

Jukka Jalonen ryhmineen onkin tiukan valintatilanteen edessä. Luottaako Jalonen olympialaisissa menestyneeseen varmaan ydinryhmään, vai pursuttaako hän lisää kermaa kakun päälle saatavilla olevilla kovilla NHL-nimillä?

