Ässät ja Lukko tekevät Satakunnan mitalistien välille syvän railon – Mäkinen ei ollut tyytyväinen Sundelinin vastauksiin: ”Miten se on nyt noin hiljaa?”

Naisleijonien olympiapronssi teki Sofianna Sundelinista ja Eveliina Mäkisestä harvinaisia naisia. Pekingissä Satakunta alkoi pitää yhtä – jos ei huomioida kaksikon fanittamia kiekkoseuroja.

Peking

Nyt on harvinaisia naisia!

Sofianna Sundelin, 19 vuotta, on Ulvilan ensimmäinen olympiamitalisti.

Eveliina Mäkinen, 26 vuotta, on ainutlaatuisesti kaksinkertainen kiukaislainen olympiamitalisti. Satakuntalaiset kaksinkertaiset olympiamitalistit ovat ylipäätään vähissä.

”On se kone!” Sundelin kehuu tuplamitalistia.

Kaksikko saapuu torstain finaalin jälkeen pidetystä palkintojenjaosta tyytyväisenä. Mäkisen mukaan ”päässä ei pyöri kuin silmät”, koska pronssipelin jälkeen yö kisakylässä jäi lyhyeksi.

Naisleijonat pääsi juhlistamaan saavutustaan niin kuin se nyt Pekingin olympiakuplassa on mahdollista. Ei siis kovin riehakkaasti, mutta ilmeisen pitkään.

Ykkösvahti Anni Keisala toivoi keskiviikon pelin jälkeen, että olisipa pronssi-illallisella kaiken riisin ja kanan jälkeen edes pizzaa.

”Kylmää pizzaa oli, mutta pizzaa kuitenkin”, Sundelin kertoo.

Sofianna Sundelin (vas.) yhdessä Anni Keisalan ja Noora Tuluksen kanssa.

Lyhyt yö ei ollut ainoa syy, mikä kaksikkoa väsytti. Olympiaturnaus on pitkä projekti ja rankka rupeama, kuten Mäkinen kuvailee.

”Kun tällainen päättyy, se vetää aina tyhjäksi”, Mäkinen tietää kolmien olympialaisten kokemuksella.

Mäkisen mitalisaldo on nyt kaksi olympiapronssia, yksi MM-hopea ja kaksi MM-pronssia. Sundelinilla on yksi olympiapronssi ja yksi MM-hopea.

Olympiapronssi nousee kaksikon arvoasteikossa selvästi ylemmäs.

”Samat joukkueet ovat pelaamassa, mutta on tämä hienompi ja isompi tapahtuma. Olympiamitalin voi voittaa neljän vuoden välein, MM-mitalin saa joka vuosi”, Sundelin vertaili.

”Onpa nöyrä”, nauraa Mäkinen nuoren tulokkaan joka vuosi -tokaisulle.

Mäkinen ei ole täysin tyytyväinen Sundelinin vastauksiin. Esimerkiksi siihen, kun ulvilalainen tyytyy kehumaan Naisleijonien joukkuetta niinkin värikkäästi kuin sanalla ”yhtenäinen”.

”Miten se on nyt noin hiljaa? Onko se aina haastatteluissa tällainen?”

”Ihan uskomatonta. Normaalisti suu käy koko ajan ja pitää olla kaksi ihmistä vahtimassa, kun hän pyörii.”

Mäkinen on tyytyväisempi, kun Sundelin lisää, miten alkureissussa vaikeuksissa ollut joukkue päätti näyttää, ettei joukkue ole niin huono. Mitalitarina alkoi kehkeytyä näyttöhaluista.

Naisleijonien olympiaprojektissa olikin omat kuoppansa maalivahtien valintakohun ja päävalmentaja Pasi Mustosen ennenaikaisen kotimatkan takia.

”Kohu oli isompi joukkueen ulkopuolella kuin sen sisällä. Ei tämä ollut ensimmäinen kohu eikä varmasti viimeinen. Hyvä se on, että puhutaan”, Mäkinen mietti.

”Mutta vaikka joukkueen sisällä ei kauheaa kohua ollut, meillä oli kuitenkin tosi paljon uusia ja nuoria pelaajia. Hekin selvisivät siitä kaikesta. En voisi olla ylpeämpi näistä nuorista”, Mäkinen kehuu ja katsoo Sundelinia.

Olympiamitali on arvokas tuliainen, mutta kummallakaan ei ole hyvää paikkaa sille.

”Minulla on mitalit kirjoituspöydän laatikossa”, Sundelin kertoo.

”Kun koko ajan muuttaa, ei ole pitkään aikaan ollut oikein omaa asuntoa. Ei ole edellinenkään olympiamitali esillä”, Mäkinen harmittelee.

Naisleijonat lentää Suomeen perjantaina. Mäkinen jatkaa heti matkaansa Ruotsiin, jossa sarjakausi Brynäsin kanssa jatkuu jo ensi tiistaina.

Kotiseudulle hän pääsee vasta kauden jälkeen.

”On ollut hienoa, miten paljon olen saanut viestejä kotoa. Kiukainen ja Eura ovat isosti sydämessäni. Tuntuu tosi hyvältä, kun arvostetaan ja nostetaan esiin.”

”Paneliassa on paljon nuoria kiekkoilijatyttöjä ja -poikia. Toivottavasti hekin innostuvat. Olisi siistiä olla heille esikuva.”

Sundelin käy puolestaan näyttämässä mitalia Ulvilassa. Mäkinen povaa joukkuekaverinsa kotivisiitille aika monet kakkukahvit.

Aika jää kuitenkin lyhyeksi, sillä sunnuntaina Sundelin suuntaa taas kiekkoilun ja lukio-opintojen takia Kuortaneelle, jossa kouluarki jatkuu ensi viikolla.

Mäkisen molemmat olympiamitalit ovat tulleet ilman, että hän olisi pelannut sekuntiakaan. Jos Sundelinin puheisiin on luottaminen, Mäkisen rooli joukkueessa ja sen hengenluonnissa on kuitenkin suuri.

Sofianna Sundelin omassa työssään ”mähisemässä” ottelussa Venäjän olympiakomitean joukkuetta vastaan.

Sundelinin mukaan hän ja Mäkinen ovat löytäneet toisensa nimenomaan Pekingin-reissulla. Satakunta on alkanut pitää yhtä.

”Eve on tuollainen kaikkien kaveri. Tullaan tosi hyvin juttuun, vaikka Eve on Lukko-fani. Siinä on ainoa miinus, mitä hänestä keksin”, Sundelin arvioi.

”Oi, mä ihan herkistyn”, Mäkinen vastaa.

Niin, Ässät ja Lukko tekevät olympiamitalistien välille syvän railon. Sundelin on vahvasti Ässien nainen.

”Se taistelu on kyllä taputeltu”, Mäkinen viittaa Liigan sarjatilanteeseen.

Mutta toki Mäkiseltäkin irtoaa kehut Sundelinille.

”Hän on meidän uusi gooni! Aina mähisemässä maalin edessä ja antaa kaikkensa, kun menee jäälle. Kyllä saa olla ylpeä, vaikka onkin porilainen – tai ulvilalainen.