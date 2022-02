Finaalissa silti myös suomalaisväriä.

Peking

Porin Jääkiekkoerotuomareita edustava panelialaislähtöinen Anniina Nurmi haaveili pääsevänsä viheltämään naisten loppuottelun Pekingin olympialaisissa.

Nurmi oli toisena päätuomarina Kanadan ja Sveitsin välisessä välierässä. Lisäksi hän vihelsi viime syksynä MM-finaalin Kanadan ja Yhdysvaltojen välillä.

Olympialaisissa Nurmi sai tililleen seitsemän ottelua, mutta finaalissa häntä ei nähdä. Vaikka Yhdysvallat on finaalissa, ottelussa nähdään myös jenkkituomari Kelly Cooke.

Finaalin raitapaidoissa nähdään silti myös suomalaisväriä. Toisena päätuomarina on sveitsiläinen Anna Wiegand. Nykyään Sveitsissä asuva Wiegand on tyttönimeltään Eskola. Hän on kotoisin Orivedeltä.