Lukko vahvistaa hyökkäystään KHL-pelaajalla: ”Rakastan maalin tekemistä, mielestäni se on paras tunne maailmassa voittamisen jälkeen”

Latvialainen Janis Svanenbergs liittyy Lukon vahvuuteen 1+1-vuotisella sopimuksella.

Seuraavassa paikallispelissä Lukolla on lisää vääntövoimaa.

Rauma

Lukko on tehnyt sopimuksen latvialaissentteri Janis Svanenbergsin kanssa. Sopimus 1+1-vuotinen ja sisältää seuran option ensi kaudesta.

Svanenbergs, 20, on pelannut kaudesta 2018–2019 asti KHL:ää Dinamo Riian riveissä. Pelejä on kertynyt myös Venäjän nuorten MHL-sarjassa. Tällä kaudella Svanenbergs iski 17 KHL-pelissä tehot 1+1.

”En tiedä paljoakaan Liigasta, mutta tässä sarjassa täytyy tehdä paljon töitä. Jokainen joukkue tähtää vain ja ainoastaan voittoon, joten helppoja pelejä ei ole luvassa. Lukko on kuitenkin hallitseva mestari, jolla on korkeat odotukset tälle kaudelle, joten haluankin auttaa omalta osaltani joukkuetta niin paljon kuin pystyn”, Svanenbergs kertoo Lukon tiedotteessa.

”Svanenbergs on hyvän kokoinen, nuori pelaaja, joka liikkuu kokoisekseen hyvin ja jolla on terävä laukaus. Tietenkin, kun puhutaan näin nuoresta pelaajasta, voimatasot eivät ole ihan tapissaan, mutta hän pärjää kamppailupeleissäkin ihan hyvin. Janis on sikäli meille tärkeä pelaaja, että pystyy pelaamaan sekä sentteriä että laitaa, molemmat roolit käyvät hänelle”, Lukon urheilutoimenjohtaja Kalle Sahlstedt sanoo.

Viime viikolla Lukon puolustukseen liittyi Pittsburgh Penguinsin sopimuspelaaja Niclas Almari. Almarin sopimus kattaa loppukauden.