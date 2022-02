Paneliasta kotoisin oleva Porin Jääkiekkoerotuomareiden jäsen Anniina Nurmi pääsi viheltämään myös Kiinan peleissä. Nurmi ja Linnea Sainio ovat nauttineet mahdollisuudesta olla mukana maailman parhaassa jääkiekossa.

Peking

Maski naamalla ei ole helppo urheilla. Yritäpä vielä urheillessa viheltää pilliin maskin läpi.

Pekingin pitävän kuplan kisat jättävät urheiluhistoriaan kummallisuuksia, joita ei ole ennen nähty, ja joita ei toivottavasti tulevaisuudessa nähdä.

Naisten kiekkoturnauksessa linjatuomarina viheltävä Linnea Sainio sai kahden erän kokemuksen maskin takaa -tuomaroinnista. Salon Suomusjärveltä kotoisin olevan tamperelainen oli mukana alkulohkossa Kanadan ja Venäjän olympiakomitean kohtaamisessa, johon määrättiin maskipakko. Se koski myös erotuomareita.

”Jossain paitsiotilanteessa unohdin, että minulla on maski ja yritin laittaa pillin maskin läpi. Mutta ei sen läpi voi viheltää”, Sainio nauraa.

”Sitten vain maski alas ja vihellys.”

Linnea Sainio (tuomaririvissä vasemmalla) pääsi kokemaan, miten tuomarointi onnistuu maskin takaa.

Ylitsepääsemättömänä esteenä Sainio ei maskia pitänyt. Luistelu ja hengittäminen tuntuivat tavallista raskaammilta, ja viheltäminen vaati ylimääräistä säätöä maskin kanssa, mutta Sainion mukaan tuomarikvartetti onnistui hyvin.

”Tilanteita voi aina vähän ennakoida, joten ei maskin laskeminen tuonut vihellyksiin paljon viivettä. Jos se nyt jossain tilanteessa kesti sekunnin pidempään kuin tavallisesti, se oli kuitenkin molemmille joukkueille sama.”

Ottelun maskipakko päättyi kahden erän jälkeen. Päätöserään Sainiokin luisteli ilman maskia.

Suomalaisia naistuomareita on Pekingin olympiakaukalossa kolme. Euran Paneliasta kotoisin oleva ja Tampereella asuva Porin Jääkiekkoerotuomareiden jäsen Anniina Nurmi on päätuomarina. Suomalaistrion täydentää helsinkiläinen Jenni Heikkinen, joka tunnetaan myös Mestis-historian ensimmäisenä naistuomarina.

Sainiolle lähes kolmen viikon kisareissu tuli äkkilähtönä. Hän oli varanaisten joukossa ja kävi siksi esimerkiksi pakollisissa koronatesteissä. Ei hän kuitenkaan lähtöä osannut odottaa. Sunnuntaina, päivää ennen lentoa tullut kisakutsu sai hänet haukkomaan henkeään.

”Se oli aikamoinen puhelu ja aikamoinen sunnuntain. Mutta olen aina valmis lähtöön.”

”Muutaman puhelun soitin Anniinalle, että miten tämä paperi täytetään, miten tämä pitikään hoitaa, olenko nyt tehnyt oikein. Osa asioista tehtiin vauhdikkaasti. Laukkukaan ei ollut pakattuna, mutta kaikki tuli mukaan. Muutama päivä meni Pekingissä ennen kuin tajusin, että vitsi, mä olen täällä.”

Raitapaidat muodostavat Pekingissä oman joukkueensa. Naistuomareita on kahdeksasta maasta, yhteensä 11 päätuomaria ja 11 linjatuomaria. He eivät ole kisakylässä urheilijoiden kanssa, vaan Kansainvälisen jääkiekkoliiton varaamassa hotellissa.

Naisten tuomarijoukkue jaettiin vielä koronaturvallisuuden takia omiin pienryhmiinsä. Koko ryhmän yhdessä hengailua pitää välttää.

Linnea Sainio (vas.) ja Anniina Nurmi ovat päässeet viheltämään maailman parhaissa peleissä.

”Tämä on ollut tosi hieno kokemus. Totta kai hyvin erilainen kuin olympialaiset tavallisesti, mutta kaikki on toiminut hyvin”, Nurmi kiittää.

”Tarkkoja ollaan monessa asiassa, mutta se luo turvallisuuden tunnetta”, Sainio säestää.

Viime syksynä MM-finaalin viheltänyt Nurmi on saanut paljon vastuuta myös olympialaisissa. Hänellä on ollut kaikkiaan seitsemän ottelua, niiden mukana välierä Kanadan ja Sveitsin välillä.

Nurmen toiveissa on totta kai myös olympiafinaali. Hänen mahdollisuutensa finaalipeliin lienevät varsin hyvät, koska pohjoisamerikkalaiset tuomarit ovat Kanadan ja Yhdysvaltain kohtaamisessa poissa pelistä. Finaalituomarit nimetään kaksi tuntia ennen ottelun alkua.

Tuomarit itsekään eivät saa kovin paljon aiemmin tietää tulevia tehtäviä. Olympialaisissa mennään päivä kerrallaan.

Nurmi pääsi myös kahteen kotijoukkue Kiinan otteluun päätuomariksi. Niistä toisen kotijoukkue voitti, kun Aasian trillerissä Japani kaatui 2–1.

”Kiinan pelit olivat positiivinen yllätys. He pelasivat hirveän hienosti”, Nurmi kehui, eikä myöntänyt kokeneensa paineita siitä, että mitä jos juuri Kiina häviää jonkun hänen tuomionsa takia.

Alkulohkon ottelu Ruotsin ja Kiinan välillä. Päätuomari Nurmi pudotti kiekon peliiin.

Nurmi ja Sainio kuuluvat tuomarijoukkueen sisällä eri pienryhmiin. Samoissa peleissä he eivät ole viheltäneet.

Ensimmäinen olympiakokemus on molemmille luonnollisesti suuri kunnia ja saavutus, mutta myös hyvä paikka kehittyä. Tuomarijoukkueella on omat valmentajansa, joiden kanssa suorituksia käydään läpi. Täydellistä peliä ei ole olemassa, vaan aina on jotain, mitä voisi tehdä paremmin.

”On monta eri valmentajaa, joilta saa palautetta eri näkökulmista. Pääsee myös viheltämään erilaisten kavereiden kanssa, ja peli on nopeaa ja tasokasta. Kyllä tästä saa tosi paljon irti tulevaisuutta varten”, Nurmi iloitsee.

”Täällä pelataan maailman parasta jääkiekkoa. Opimme toisiltamme ja opimme pelistä”, Sainio jatkaa.