Michelle Karvinen on saanut joukkueelta paljon apua surunsa käsittelyyn.

Peking

Naisleijonien tähtihyökkääjä Michelle Karvinen, 31, pelaa Pekingin olympialaisissa suuren surun keskellä.

Juuri ennen turnauksen alkua hän sai murheellisen uutisen kisakylään.

"Perheenjäseneni, jota pidän toisena äitinäni, menehtyi. Hänet haudattiin turnauksen ensimmäisen ja toisen ottelun välissä”, Karvinen kertoo perjantaina tunteikkaana Naisleijonien jääharjoitusten jälkeen Wukesongin jäähallissa.

"Haluan jakaa tämän, koska hän on ollut minulle niin tärkeä ihminen koko elämäni ajan.”

Vuosia Naisleijonien ja koko naisten jääkiekon suurimpiin tähtiin kuulunut Karvinen on tehnyt olympialaisissa surutyötä ja hyökännyt samalla Naisleijonien ykkösketjussa.

"Tietenkin tämä on vaikeaa... Kuten näet.”

Karvinen liikuttuu kesken haastattelun ja pitää pienen tauon.

"Tiedän kuitenkin, että hän haluaisi minun olevan täällä ja nauttivan olympialaisista.”

"Olisin halunnut, että hän olisi nähnyt minut täällä.”

Neljänsissä olympialaisissaan pelaava Karvinen on voittanut kuusi MM-mitalia ja kaksi olympiamitalia.

Hän on kuulunut Naisleijonien runkopelaajiin pitkään ja kertoo saaneensa nyt joukkueelta valtavasti apua surunsa käsittelyyn.

"Meillä on hieno joukkue, joka on pitänyt minusta huolta. Jenni (Hiirikoski) on huonekaverini. Hän on ollut tukenani näinä vaikeina aikoina”, Karvinen kertoo.

Surun käsittelyä ovat helpottaneet myös kannustavat viestit perheenjäseniltä ja läheisiltä.

Läheiset ovat toivoneet, että Karvinen antaa kaikkensa olympialaisissa, joiden eteen hän on tehnyt kovasti töitä.

"On tietenkin vaikeaa olla poissa kotoa tällaisina hetkinä.”

”Mutta olen saanut kaiken mahdollisen tuen kotoa. Olen nyt juuri siellä, missä minun pitääkin olla”, Karvinen sanoo.

Kaukalossa Karvinen pystyy unohtamaan surunsa hetkeksi.

"Jäällä olen aina saanut ajatukseni pois muista asioista. Vaikeina aikoina on helpottavaa mennä jäälle, koska siellä saan tauon ajattelusta ja keskityn vain pelaamiseen tai harjoittelemiseen”, Karvinen sanoo.

Naisleijonien turnaus kohuineen on ollut rankka.

Päävalmentaja Pasi Mustonen joutui lähtemään kotiin perheeseensä liittyvän vakavan terveystilanteen takia ja joukkuetta ovat kolhineet myös maalivahtikohut.

Karvisen mukaan vaikeudet jääkiekossa asettuvat perspektiiviin vakavien asioiden keskellä.

”Stressiä on ollut paljon Pasin (Mustonen) perheen tilanteen ja koronankin takia. Asioita on ollut paljon meneillään.”

"Silti uskon, että surullisistakin asioista voi aina seurata jotain hyvää. Olemme nyt perheenä entistä vahvempia, Karvinen sanoo ja viittaa sekä omaan perheeseensä että Naisleijoniin.”

Naisleijonien suunta on ylöspäin. Alkulohko päättyi riemukkaaseen voittoon Venäjän olympiakomitean joukkueesta.

Michelle Karvinen sai maalihanansa auki Venäjän olympiakomitean joukkuetta vastaan.

Karvinen puhuu menehtyneestä läheisestään kauniisti ja aikoo ottaa oppia tämän elämänasenteesta.

"Hän oli aina onnellinen muiden puolesta, kun joku saavutti jotain hienoa tai onnistui jossain. Sellaista olisi hienoa nähdä elämässä paljon enemmänkin”, Karvinen sanoo.

"Etenkin joukkueurheilussa pitäisi iloita enemmän joukkuekaverien onnistumisista kuin omista. Se on kaunista, jos osaa toivoa muille hyvää.”

Lauantain puolivälierässä Japania vastaan Karvinen toivoo onnistumisia nimenomaan Naisleijonien koko joukkueelle.

Vaikka kyseessä on vain yksittäinen jääkiekko-ottelu, hetken aikaa se on pelaajille maailman tärkein asia.

Jossain vaiheessa Karvinen palaa Pekingistä kotiinsa. Silloin jääkiekko ei hetkeen ole maailman tärkein asia.

"Kotiinpaluusta tulee vaikeaa, koska hän (läheinen) ei ole enää siellä.”

Turvanaan Karvisella on sydän täynnä lämpimiä muistoja.