Leijonat ei ole koskaan ollut niin ylivoimainen kultasuosikki kuin nyt Pekingin olympiaturnauksessa, kirjoittaa Vesa Rantanen.

Urheilun, etenkin jääkiekon, klassinen sanonta kuuluu: valhe, emävalhe, tilasto.

Nyt kuitenkin tilastot puhuvat vastaansanomatonta kieltä.

Leijonat on alkavan olympiaturnauksen suurin voittajasuosikki.

Siihen on monta painavaa syytä, joista tärkein on Jukka Jalosen ja Jere Lehtisen vetämän johtoryhmän saumattomaksi viime vuosien aikana hioutunut prosessi.

Jääkiekon kannalta NHL:n vetäytyminen kisoista oli surkea päätös, mutta Suomelle se oli lottovoitto. Yksilöistä riippuvaisemmat vastustajat heikkenivät suhteessa paljon enemmän kuin Suomi.

Siitäkin huolimatta, että Suomi olisi saanut kasaan historiansa parhaan NHL-joukkueen Aleksander Barkovin, Mikko Rantasen ja Sebastian Ahon johdolla.

Jussi Olkinuora on Suomen ykkösvahti. Hänen piipahduksensa koronaeristyksessä tuskin haittaa Suomen turnausta.

Tämä ei ole mielipide vaan fakta: Suomen tilasto Euroopassa ja pääosin eurooppalaisin pelaajin pelattavissa turnauksissa on lyömätön.

Suomi on pelannut Jalosen tuoreimman, 2018 alkaneen päävalmentajapestin aikana kahdet MM-kisat, joissa etenkin muilla mailla on ollut käytössään NHL-pelaajia, sekä 13 EHT-turnausta, jotka aina pelataan eurooppalaisin voimin.

Jalosen saldo 59 ottelusta on 35 voittoa ja 24 tappiota. Tämä ei ole ihmeellistä, mutta joukossa on lauantai-iltapäivänä pelattuja pakkopullaotteluita ja tapahtumia, joissa koronatilanne on muuttanut kokoonpanoa viime hetkillä.

Tilasto muuttuu murhaavaksi, kun mukaan otetaan vain kaksi viime MM-turnausta sekä kaksi tuoreinta, olympialaisiin valmistanutta EHT:tä.

26 ottelua, 22 voittoa ja 4 tappiota.

Vielä tärkeämpää: tappioista vain kaksi on tullut varsinaisella peliajalla, viime marraskuun Karjala-turnauksessa Ruotsille (1–3) sekä alkusarjan työtapaturma Saksalle MM-kisoissa 2019.

Kaksissa viime MM-kisoissa kovia NHL-joukkueita vastaan Suomi on hävinnyt vain yhden ottelun varsinaisella peliajalla.

Viktor Tihonov kadehtisi mainittuja numeroita.

Suomi voitti tuntemattomalla joukkueella MM-kultaa 2019 vaikka vastassa oli kivikovia NHL-miesten vahvistamia ryhmiä.

Se numeroista. Mennään pelianalyysiin.

Olen työkseni seurannut maajoukkuetta 1990-luvulta ja vaikka esimerkiksi Kari Jalosen ja Raimo Summasen voittoprosentit ovat todella kovia, ei maajoukkue ole koskaan ennen, ei edes Jalosen edellisen pestin aikana 2008–2013, pelannut näin pitkää jaksoa niin tasaisen varmasti kuin reilut kaksi viime kautta.

Tehtaan takuu on kulunut ilmaisu, mutta pätee. Junan vessa taas halventaa mestariteosta.

Romahduksia ei ole yhtään. Huonoja eriäkin vain muutama. Suomi on lähes sataprosenttisesti kohta kolmen kauden pelannut erittäin laadukkaasti ja kovalla moraalilla.

Kaiken alkujuuri on yhteinen peli. Unettavuuteen asti hoettu Meidän peli on tätä nykyä joka ainoan maajoukkuepelaajan takaraivossa niin, että Suomi saa aina huomattavan valmistautumisedun joka turnaukseen.

Tässä turnauksessa etu korostuu: jokaisen maan valmistautumisprosessi on ollut repaleinen ja koska muut maat eivät saa NHL-tähdistä vetoapua, pelipohjan ja johtamisen merkitys kasvavat eksponentiaalisesti.

Jalosen ei tarvitse juuri pelitavasta saarnata ja kolmen MM-kullan auktoriteetillaan hän voi keskittyä valmentamisen ytimeen eli johtamiseen.

MM-kisoissa 2021 Kanadan ja Suomen osat vaihtuivat. Suomi kärsi harvinaisen tappion MM-jäällä, mutta senkin vasta jatkoajalla.

Suomalaisen peli-identiteetin keskeinen asia on yhdessä pelaamisen arvopohja. Se on ratkaisevan tärkeää, että pelaajat sitoutuvat yhteiseen peliin ja yhteiseen tavoitteeseen.

Jalonen on jo pitkään painottanut sanaan sitoutuminen, joka hänen arvoissaan on eri asia kuin suostuminen. Suostuminen on osallistumista, sitoutuminen on pyyteetöntä antamista.

Hänen joukkueensa ovatkin olleet erityisen sitoutuneita yhteiseen peliin, ja siksi Jaloselle käy vallan mainiosti lähteä turnaukseen hänelle tutulla ja monissa yhteisissä turnauksissa karaistuneella joukkueella.

Suomi on pikaturnauksessa kuin vuosia yhdessä harjoitellut seurajoukkue, kuin Tihonovin Punakone aikoinaan.

Tärkein menestyksen tae onkin Jalosen ja hänen harmonisen johtoryhmänsä prosessi, joka on hioutunut huippuunsa etenkin korona-aikana, kun johdolta on vaadittu erityistä venymistä.

Kiitos tämän Leijonien peli heittelee huomattavasti vähemmän kuin muilla. Kokoonpanosta, kellonajasta, tilanteesta riippumatta Leijonat takoo aina samaa peliä, ja innostunut kamppailuilme kasvoillaan.

Sitoutuminen on aina huippuluokkaa, ja se on tärkein selkänoja.

Kanada ja USA ovat hajanaisesti haalittuine joukkoineen turnauksen ylijäämää. Venäjää ahdistaa superkokoonpanosta huolimatta ainainen voittamisen pakko ja tappion kammo, sekä liikaa roolia kahmiva GM Roman Rotenberg.

Ja kun Ruotsi on hyvin epätietoinen omasta peli-identiteetistään, ovat Suomen kovimmat haastajat Saksa ja Tshekki, joista Tshekki on ollut EHT:llä Suomelle selvästi vaikein vastustaja.

Tässä porukassa Suomi kirkkaasti erottuu sitoutuneella yhteispelillään ja joukkueena, jonka johtaminen on määrätietoista ja jonka kaikesta tekemisestä huokuu itsevarma, suorastaan tyly business only -asenne.

Jos olosuhteet eivät merkittävästi muutu, Suomi ei häviä olympiaturnauksessa peliäkään.