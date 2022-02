Tiukalla koronatestauksen ct-rajalla koko Pekingin jääkiekkoturnaus olisi ollut vaarassa.

Jääkiekkomaajoukkue harjoitteli Pekingissä tiistaina, ja Marko Anttilaa odotettiin jopa mukaan harjoituksiin.

”Marko antoi eilen negatiivisen tuloksen, joka on käytännössä yli 40. Tänään on otettu toinen testi, ja jos se on negatiivinen, hän pääsee pois”, Leijonien lääkäri Matti Lehtovirta sanoi Sanoman olympiatoimitukselle.

”Odotimme tulosta ihan näinä hetkinä”, Lehtovirta sanoi Pekingissä iltapäivällä.

Maanantaisen testin tulos oli ollut jo rohkaiseva. Myöhemmin tiistaina tullut tulos varmisti, että Anttila pääsi pois karanteenista.

Anttila joutui Pekingiin saapumisen jälkeen koronahotelliin eristyksiin, kun hänen ct-arvonsa oli alle 35:n. Sen jälkeen hän antoi yhden negatiivisen tuloksen viime perjantaina, mutta on joutunut palaamaan lähtöruutuun sen jälkeen.

”Kahtena peräkkäisenä päivänä pitää saada negatiivinen tulos”, Lehtovirta muistutti ja viittasi arvoon 40.

Toinen vaihtoehto olisi antaa kolme peräkkäistä arvoa, jotka ovat välillä 35-40. Ja siitä Anttila oli tiistaina enää pienen askeleen päässä.

Maalivahti Jussi Olkinuora joutui eristykseen maanantaina. Hänen tilanteensa on Lehtovirran kuvauksen mukaan hyvin samantyyppinen kuin Anttilalla oli viime viikon torstaina eli kuusi päivää sitten.

”Jussin näyte ja myöskin varmistava näyte olivat alle 35:n, jolloin hän siirtyi protokollan mukaisesti eristyshotelliin.”

Anttila sai koronaviruksen 19. tammikuuta ja Olkinuoran tartunta tuli kaksi päivää aikaisemmin.

Lehtovirta sanoi, että eristyksissä testataan kerran päivässä ja kahdella peräkkäisellä negatiivisella [arvo on 40] pääsee pois. ”Kymmenen päivää tartunnasta henkilöä ei pidetä enää tartuttavana.”

Leijonilla molemmat tartunnan ovat niin sanottuja vanhoja tartuntoja ja Lehtovirran mukaan ne eivät ole enää siinä vaiheessa tartuttavia ja urheilemista estäviä.

”Molemmat ovat olleet koko ajan oireettomia, hyväkuntoisia ja terveitä.”

Olkinuora vietiin eristyksiin iltamyöhällä maanantaina.

”Sitä ei ymmärrä kukaan, mutta onhan täällä käynyt niinkin, että on viety suoraan kesken curlingpelin.”

Jääkiekkomaajoukkue sai ennen Pekingin kisoja tiedon, että koronatestauksen ct-arvon raja-arvo on 35, mutta perillä vaaditaankin suurempi 40:n lukema.

”Jos olisi ilmoitettu, että kaikki ovat positiivisia alle 40:n ct-arvon, olisi varmasti ollut sellainen vaara, ettei tänne saada jääkiekkoturnausta. Lähes tulkoon kaikki KHL:ssä pelaavat ovat sen [koronan] sairastaneet.”

Onko tässä käynyt niin, että jääkiekkojoukkuetta on vähän petetty?

”Sanotaanko näin, että se informaatio, jota annettiin ennen kisoja, ei pitänytkään paikkansa. Sen takia harjoituspelit peruttiin.”

Leijonien ct-arvoja seurattiin tarkasti päivittäin ennen kisoja. Joukkue toimitti järjestäjille tarkat tiedot arvoista.

”Ottavat vastaan tiedot, mutta eri asia, kuinka paljon antavat sille painoarvoa.”