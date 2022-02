Satakunnan Kansa seuraa kello 18.30 alkavaa ottelua tässä artikkelissa.

Asetelma

KalPalle ottelu on todella tärkeä, sillä joukkue taistelee täysillä paikasta kymmenen parhaan joukossa. Ässät pelaa lähinnä kunniasta, kuten kauden lopuissa peleissä muutenkin. Kauden aiemmissa kahdessa keskinäisessä peleissä molemmilla on napattuna kotivoitto.

Ässät on voittanut viimeisestä yhdestätoista pelistään vain yhden. KalPa on puolestaan voittanut kahdestatoista edellisestään peräti kahdeksan. Vain kaksi matseista joukkue on hävinnyt varsinaisella peliajalla.

Padan kokoonpanossa on tapahtunut jonkin verran myllerrystä tappiollisen paikallispelin jälkeen. Lenni Killinen palaa ykkösketjun laidalle. Jasper Lindsten on nelosketjussa ja maalivahtina pelaa Linus Söderström. Kokoonpanosta ovat pudonneet ulosajon edellisessä pelissä saanut Eemil Erholtz ja Alexander Ruuttu.

Ässien kokoonpano

Ykköskenttä

Jami Virtanen–Derek Barach–Lenni Killinen

Rami Määttä–Shawn Lalonde

Kakkoskenttä

Feetu Knihti–Jarno Kärki–Leevi Viitala

Roni Sevänen–Aleksi Heimosalmi

Kolmoskenttä

Nick Moutrey–Kalle Myllymaa–Sakari Salminen

Jacob Andersson–Olli Vainio

Neloskenttä

Jasper Lindsten–Niklas Appelgren–Albin Eriksson

Aleksi Matinmikko

Maalivahdit

Linus Söderström (Konstantin Volkov)