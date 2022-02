Jere Härkälän sopimus Kokkolan Hermeksen kanssa oli tämän kauden loppuun asti.

Mestiksessä sijalla 12 oleva Kokkolan Hermes päätyi vaihtamaan päävalmentajaansa. Porista kotoisin oleva Ässien kasvatti Jere Härkälä aloitti Hermeksessä kaudella 2020–2021, ja sunnuntaina 6. helmikuuta Hermes tiedotti vapauttaneensa Härkälän tehtävistään. Loppukauden sekä myös tulevan kauden päävalmentajansa seura julkistaa maanantaina 7. helmikuuta.

Härkälän sopimus Hermeksen kanssa oli tämän kauden loppuun asti, ja muu valmennustiimi jatkaa tehtävissään. Viime keväänä Härkälä johdatti kokkolalaisjoukkueen aina Mestiksen finaaleihin, joissa Imatran Ketterä oli parempi voitoin 3–2.

Vuoden 2022 otteluissaan Hermes on ollut vaikeuksissa. Joukkue on seitsemästä pelistään voittanut vain yhden. Tappioputki on kolmen pelin mittainen. Yhteys kasvattajaseuraan on säilynyt muun muassa pelaajayhteistyön kautta. Ässät antoi pelaajiaan lainaksi juuri Härkälän Hermekseen.

Juuri ennen joulua Härkälän uutisoitiin liittyvän Ässien valmennusryhmään kaudeksi 2022–2023 ja aloittavan Ässien päävalmentaja kaudella 2023–2024.