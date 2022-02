Main ContentPlaceholder

Jääkiekko | Liiga

Ässät ei ole tekemässä tyhjennysmyyntiä loppukaudella – ensi kauden kokoonpanoa on kasattu suunnitelmien mukaan: ”Näistä syistä emme ole joukkuetta tyhjentämässä”

Ässillä on kaapissa julkaisemattomia pelaajasopimuksia ensi kaudeksi. Tommi Kerttula on saanut kasata tulevaa joukkuetta koko ajan, vaikka taloustilanne on hankala.

Tommi Kerttula on saanut kasata Ässien ensi kauden joukkuetta jotakuinkin suunnitelmien mukaan. Helppoa se ei ole ollut. Ensi kauden runko rakentuu seuran omien nuorien ympärille.

Pori Ässät voitti keskiviikkona pitkästä aikaa jääkiekko-ottelun, mutta joukkueen pudotuspelimahdollisuudet karkasivat viimeistään tammikuussa. Seuran taloustilanne on myös ollut tasaisesti julkisuudessa. Se on huono. Yhtälössä moni kannattaja on odottanut sitä hetkeä, jolloin Ässät alkaa tyhjentää joukkuetta parhaista pelaajista. Sellaista hetkeä ei kuitenkaan ole näillä näkymin tulossa.