Ruotsalaismaalivahti Henrik Lundqvistille satoi onnitteluja, kun hänen paitansa nousi Madison Square Gardenin kattoon.

Detroit Red Wingsin vasen laitahyökkääjä Lucas Raymond (23) teki perjantain ottelun voittolaukauskisan ainoan maalin. Kuva on viime marraskuussa käydystä ottelusta Vegas Golden Knightsia vastaan.

Jääkiekon NHL:ssä Detroit Red Wings otti 3–2-vierasvoiton Pittsburgh Penguinsista. Detroit teki varsinaisen peliajan maalinsa ensimmäisessä ja toisessa erässä, kun taas Pittsburgh ajoitti onnistumisensa toiseen ja kolmanteen erään. Voittolaukauskisassa ainoan maalin teki Detroitin Lucas Raymond.

Ottelun maalikuningas oli kotijoukkueen Jake Guentzel, joka teki molemmat joukkueen maaleista. Kumpaakin maalia oli rakentamassa joukkueen supertähti Sidney Crosby.

Ottelu oli Penguinsille toinen perättäinen ilman voittoa. Detroit puolestaan katkaisi kolmen voitottoman ottelun putken.

Penguinsin suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen oli jäällä noin 11 minuutin ajan mutta lähti kaukalosta tehopisteittä.

New Yorkissa Rangers kunnioitti 15 kautta pelannutta ruotsalaismaalivahtia Henrik Lundqvistia, jonka paita nousi Madison Square Gardenin kattoon. Lundqvist on ensimmäinen ruotsalaismaalivahti, jonka paita on jäädytetty.

Ruotsalaismaalivahti Henrik Lundqvistin paita jäädytettiin Madison Square Gardenin kattoon.

Ruotsalaiselle satoi onnitteluja muun muassa seuran Twitter-tililtä käsin.

”Onnea uskomattomasta urasta. Pelasit korkeimmalla tasolla alusta loppuun ja oli etuoikeus pelata sinua vastaan kaikki nuo vuodet”, Pittsburghin riveissä pelaava Sidney Crosby sanoi.

Twitter-tilillä julkaistuissa videoissa häntä onnittelivat lisäksi muun muassa Rangersissa itsekin aikoinaan pelanneet jääkiekkolegendat Wayne Gretzky ja Mark Messier sekä joukkueen maalilla muutaman vuoden ahkeroinut suomalaismaalivahti Antti Raanta.

”Kaikkien New York Rangersin kasvattien puolesta haluamme sanoa onneksi olkoon uskomattomasta urasta”, Messier sanoi omalla videollaan ja kertoi paidan jäädyttämisen olevan erittäin ansaittu.

Lundqvist, 39, valittiin NHL:n parhaaksi maalivahdiksi vuonna 2012. Hän voitti Ruotsin maajoukkueessa olympiakultaa 2006 loppuottelussa Suomea vastaan sekä maailmanmestaruuden 2017.

Lundqvist ilmoitti jääkiekkouransa lopettamisestaan viime vuoden elokuussa. Lundqvistin numeron 30 paita nostettiin maailman tunnetuimpiin kuuluvan urheiluhallin kattoon ennen Rangersin kotipeliä Minnesota Wildia vastaan.

Itse ottelu päättyi kotiseuran kannalta vähemmän juhlallisiin tunnelmiin, sillä heti aloituserässä Rangersin iskemät kaksi maalia jäi joukkueen ainoiksi. Toisen erän puolivälin jälkeen Minnesotan Kevin Fiala pääsi kaventamaan, ja puolisentoista minuuttia myöhemmin Mats Zuccarello jo tasasi tilit.

Voittomaalin teki Frederick Gaudreau kolmannen erän toisella minuutilla Fialan ja Zuccarellon avustamana.

Vierasjoukkue nappasi voiton maalein 3–2. Voitto oli Minnesotalle neljäs peräjälkeen, kun taas Rangers hävisi toisen perättäisen ottelunsa.

Suomalaispelaaja Kaapo Kakko oli ylävartalovamman vuoksi poissa Rangersin kokoonpanosta.