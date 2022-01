HC Ässät Pori Oy:n taloudellinen tilanne on kääntynyt niin hankalaksi, että liigajoukkue Ässiä pyörittävä yhtiö on kääntynyt hakemaan tukea Porin kaupungilta. Lukijat antoivat oman mielipiteensä siitä, miten Ässien ja kaupungin pitäisi nyt edetä asiassa.

Satakunnan Kansa kysyi lukijoiltaan torstaina, miten Ässien talous- ja halliongelma pitäisi ratkaista. Kuuman aiheen kiinnostavuudesta kertoo vastausten valtava vyöry. Alle vuorokaudessa kyselyyn vastasi yli 2 200 lukijaa ja avoimia ehdotuksia kertyi pari sataa.

Kaupunki on siis nyt päätymässä ratkaisuun, jossa se ostaa Ässien osuuden kaupungin ja HC Ässät Pori Oy:n yhdessä omistamasta Kiinteistö Oy Porin jäähallista, mutta on luvannut tiedottaa asiasta tarkemmin 10. helmikuuta.

Lukijoiden mielessä SK:n antamista vaihtoehdoista eniten ääniä keräsi C (Ässien on itse sopeutettava talouttaan, vaikka se tarkoittaisi liigapaikasta luopumista. Jos sopeutus ei onnistu, on yhtiön hakeuduttava konkurssiin) ja toiseksi eniten A (kaupunki ostaa Ässät ulos halliyhtiöstä verorahoilla). Moni oli myös yhdistämässä vaihtoehtoja A ja B (Ässien on haettava tukea liike-elämältä).

Keräsimme tähän artikkeliin osan lukijoiden avoimista vastauksista ja ehdotuksista.

Isomäki-areenan kohtalo on auki.

Muun muassa näin lukijat vastasivat:

”Ässät yrittää sopeuttaa talouttaan (vaihtoehdot 1 ja 2), jos ei onnistu, käy niin kuin yritykselle siinä tilanteessa kuuluukin käydä. Uusi seura nousee pystyyn, jos on noustakseen ja vuokratulot jatkuu. Ässät tulee kalliiksi meille veronmaksajille. Ne, joille Ässät on tärkeä voivat tukea sitä omavalintaisella summalla.”

”Ässät on vain yksi tekijä Porin ja Porin seutukunnan urheilutekijöissä. Olisi epäreilua panostaa siihen miljoonilla ja sivuuttaa muut. Ylipäätään nyt kun vielä palloiluhallia suunnitellaan niin uskallan väittää kokonaiskustannusten kasvavan yli 30 miljoonaan rakennustarvikkeiden ja työvoimakulujen kasvaessa. Porissa on muutakin kuin Ässät ja urheilu. Enemmän panostusta opinahjoihin, sivistykseen ja panostusta elinkeinoelämään. Voimakasta resursointia teollisuuden ja perustuotantojen saamiseksi (mataloittaa ja nopeuttaa prosesseja) Poriin. Rauman seutukunta on onnistunut toimissaan, miksi Pori ei? Ässät osakeyhtiön ja liikeyrityksenä sopeuttakoon omat menonsa. Mikäli sponsorit auttavat niin hyvä. Porin kaupunki voi jollain kertakorvauksena auttaa (esim. 150 000€) mutta se olisi siinä. Ässien Porille tuomaa näkyvyyttä ei kuitenkaan voi väheksyä. Tosin viimeaikainen uutisointi on ollut koomista ja negatiivista.”

”Ässät on Porin imago.”

”Ässät on aivan liian tärkeä asia menettäväksi. Ratkaisu on löydettävä, olkoon se sitten mikä tahansa, kunhan joukkue säilyy Liigassa.”

”Ässät myy osuutensa eniten maksavalle taholle. Ensin kannattaa teettää arviot kohteen arvosta. Tuottoarvomenetelmä lienee tällaisessa kohteessa ainoa menetelmä. Kaupungin ei tule lisätä omistustaan vaan pyrkiä vähentämään osuuttaan jos halukkaita ostajia ilmaantuu Ässien osuuden lisäksi.”

”Ässät myy liigalisenssin halukkaalle ostajalle ja maksaa hallivelkansa pois. Ässät myy osuutensa hallista, jos löytyy yksityinen ostaja.”

”Ässät kuuluu Ässille, ei Porin kaupungille. Jos muu ei auta, konkurssiin, aivan, kuten muutkin yritykset.”

”Ässät hakee tukea liike-elämältä, ja on mukana vaatimassa valtiolta tukea menetettyihin tuloihin. Kaupunki auttaa Ässiä ostamalla osan hallin osakkeista, mutta sitoutuu myymään ne Ässille takaisin samaan hintaan mikäli Ässien taloudellinen tilanne niin sallii esim. 10 vuoden aikana. Tai kaupunki lainaa Ässille rahaa pahimman tilanteen yli pääsemiseksi.”

”Ässät elää harhassa, jossa oletetaan, että yhteiskunnan velvollisuus on maksaa, jos taloudelliset riskit realisoituvat. Näin ei taloudenpidosta tarvitse välittää, kun joku muu maksaa viulut. Myöskään urheilullisesti ei riskiä ole, kun pelataan suljettua sarjaa. Näin voi hoitaa asioita vasemmalla kädellä. Epäonnistumisista ei ole muuta seurausta, kuin kiukkuisia viestejä SK:n tekstaripalstoilla. Varsinainen suojatyöpaikka! Kaupunki on suoltanut rahaa täysin tehottomaan organisaatioon kohtuuttomasti. Missä on tasapuolisuus muita kaupungin urheiluseuroja tai yrityksiä kohtaan. Myöskin miljoonan suuruiset koronatuet olisi voinut kohdistaa sinne, missä olisi tahtoa tehdä oikeita töitä!”

”Ässien tulee ensisijaisesti sopeuttaa toimintaansa, Tämän jälkeen varmasti nöyrästi pyytäen saa tukea ja rahoitusta yhteistyökumppaneita jolla päästään pahimman yli. Mutta talousosaaminen ainakin puuttuu täysin Ässiltä, sen huomaa.”

”Ässien on sopeutettava menonsa suhteessa tuloihin. Joko hankkimalla lisätuloja sponsereilta ja karsimalla menoja. Hallin myyminen on hetkellinen tekohengitys, ongelmia se ei poista, siirtää vain.”

”Ässien olisi löydettävä uutta rahoitusta ja uusia kumppaneita ja mahdollisesti jopa uusi omistuspohja.”

”Yrityksen johto vastaa yhtiön toiminnasta ja heidän on tavalla tai toisella sopeutettava toimintaa. Porin tulee panostaa yrityselämään ja sen toimintaedellytyksiin. Jos se puoli on kunnossa, löytyy myös yrityselämästä tukea urheiluun.”

”Yleinen osakeanti myös mahdollinen.”

”Yhdistelmä kaikkia näistä. Ässät merkitsee Porille paljon, ei tietenkään kaikille. Silti, mikä muu asia liikuttaa porilaisia tuhatmäärin viikosta toiseen. Toivottavasti seura pysyy, mutta sen on pienennettävä menojaan, ja vähennettävä ympärillä pyörivää sirkusta, minne rahaa syydetään. Kaikille seuroille tolkkua palkanmaksuun, vaikka se tarkoittaisi tasonlaskua liigassa. Enemmän oman kylän meininkiä ja vähemmän näitä NHL-tehtailuun tähtääviä sisäpiirejä seuroihin.”

”Verovaroihin tukeutuminen ei voi olla vaihtoehto, sillä se asettaisi monet muut yritykset ja yksityishenkilöt eriarvoiseen asemaan.”

”Verorahoilla olisi paljon muutakin käyttöä, joka hyödyntäisi muitakin ihmisiä kuin vain jääkiekosta kiinnostuneita ihmisiä. Samalla se olisi myös epäoikeudenmukaista. Myös esimerkiksi hienon kauden pelannut jalkapallojoukkue FC Jazz on kamppaillut pitkään talouden kanssa, miksi he eivät saisi sitten veronmaksajien rahoja myös?”

”Vastasin kohtaan C, Ässät voi tässäkin tapauksessa hakea tukea myös liike-elämältä. Olen kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, että Pori on jo kylliksi tukenut seuraa eri muodoin joten tulkoon jo toimeen ilman veronmaksajilta kerättyjä rahoja. Tässä kaupungissa verorahoille on niin paljon tärkeämpiäkin kohteita!”

”Vaihtoehtojen yhdistelmällä. Kaupungin, liike elämän ja valtion. Valtion siksi, että lipputuloja menetetty kymmeniä tuhansia rajoituksien takia. Lisäksi faneille ja kannattajille jotain muutaman kympin juttuja. Moni olisi varmaan valmis maksamaan 30–50 euron kannatustukea.”

”Vaihtoehto A on puolivalmiiksi ajateltu. Porilainen urheilu vaatii täysin uudelleen laaditut pelisäännöt. Kaikki urheiluseurat on kuristettu taloudellisesti hengiltä kaupungin maksupolitiikan johdosta. Muualla seuroja tuetaan ja Porissa kupataan. Olemme takapajula.”

”Porin talous on muutenkin kuralla, ei yhtään enää rahaa Ässille. Vaihtoehtona on ottaa palloiluhalliin varatusta rahasta liigaseuraan. Oikeastaan Ässät saisi hakeutua konkurssiin, niin paljon on jo laitettu jääkiekkoiluun rahaa, todella liian paljon.”

”Poriin ei jää mitään jos kaupunki päästää Ässät konkurssiin. Koko kaupunki on muutenkin jo täysin kuollut muu muassa työllisyyden saralta, isot tehtaat on mennyttä. Pitäkää nyt edes kiinni meidän liigajoukkueestamme.”

”Pori tarvitsee Ässiä ja nyt Ässät tarvitsee Porin tukea, jota on myös saatava. Ulkopaikkakuntalaiset tuntevat Porin lähinnä kolmesta asiasta. Ne ovat Jazzit, Yyteri ja Ässät. Kaikki yhtä tärkeitä kaupungin imagolle ja kaupunkilaisten identiteetille. Porista ja Ässissä on kaikilla jokin mielipide, samaa ei voi sanoa joka kylästä ja jokaisesta kiekkoporukasta. Ässät on maan legendaarisimpia seuroja ja sen matkan on jatkuttava ihan koko Suomen kiekkoilun takia. Tämänlaisia perinteitä ei voi ostaa, mutta niitä tulee vaalia. Joten ensin hätäapu Ässille ja sen jälkeen taas pitkästä aikaa koko kaupunki tukemaan omaa joukkuetta ja huutamaan jälleen vastustajille löysät housuun ja Ässät liigan kärkikahinoihin, joihin se jo historiansa perusteella kuuluu!”

”Pelaajien täytyy myös joustaa palkkapyynnöissään ja pelata sydämellä.”

”Pata on niin tärkeä Porille ja Satakunnalle, että kaupungin on parasta lunastaa Isomäki.”

”Palloiluhalli-päätös pitää perua ja ottaa kokonaistilannearvio, miten urheilukeskusta tässä tilanteessa kannattaisi kehittää. Ei voi olla niin, että kaupunki omistaa sataprosenttisesti kaksi hulppeaa tapahtumapytinkiä vierekkäin ja yksityistä rahaa ei ole käytetty näihin euroakaan. Molempien olemassaoloa perustellaan lisääntyvällä tapahtumatuotannolla. Mistä niitä isoja tapahtumia sikiää ja kuka niitä järjestää? Miksi pitää olla kaksi "tapahtumahallia?" Palloiluhalli pitää toteuttaa riisuttuna versiona ja porilaisen jääkiekon tulevaisuus pitää jotenkin yrittää turvata. Mutta ei voi olla niin että kaikki urheilurakentamisen paukut vuosikymmeniksi keskitetään nyt näihin kahteen huonosti valmisteltuun ja suunniteltuun hankkeeseen. Kukaan ei ole oikeasti miettinyt kokonaisuutta. Nyt on viimeinen hetki. Eikä kukaan ole miettinyt tasa-arvoa. Jos kaupunki räätälöi (salassa) Ässille miljoonatuen ja mikään muu koronan runtelema porilaisseura ei saa mitään tukea, niin alkaa ennennäkemätön kapina.”

”Osakeyhtiö voi aina halutessaan laskea liikkeelle uusia osakkeita. Näin toimitaan normaalisti kun rahoitukselle on tarvetta, oli se sitten investointeja varten tai kassakriisin johdosta. Mikäli joku näkee ässien toiminnassa potentiaalia pidemmässä juoksussa, voi hän ostaa suunnatulla osakeannilla osuuden yhtiöstä ja näillä varoilla yhtiö hoitaa velvoitteensa. Tämä vaihtoehto on käytävä läpi perusteellisesti ennen mitään muita toimia. Tiedä vaikka Hjallis innostuisi taas lätkähommista. Vitsi vitsi. Mutta ehkä Porista löytyisi varakas sijoittaja jota kiinnostaisi laajentaa bisneksiään lätkän puolelle. Miksi tätä yleisintä osakeyhtiöissä käytettyä mallia ei ole edes yritetty?”

”Olisi häpeällistä jos koronan takia vaikeuksiin ajautunut hyvä liigajoukkue ajettaisiin konkurssiin ja myös koronan takia jo vaikeuksissa oleva liike-elämä olisi valittu auttaja tilanteessa. Paras vaihtoehto näistä olisi kaupunki tai sen hyvin palkatut ja kokoajan palkkioitaan nostavat johtajat, joihin mikään säästötoimi ei kohdistu.”

”Myyvät osakkeitaan. Jollei kukaan halua ostaa, niin ei silloin ole kannattavaa liiketoimintaa.”

Mielestäni kaupungin pitäisi lainata Ässille rahaa, ja kun tilanne paranee niin Ässät maksaa takaisin. Tällöin loppupeleissä kaikki hyötyisivät A: kohta riippuu paljon siitä että minkälainen sopimus asiasta tehtäisiin. Kun tuo mitä on laitettu että kaupunki saisi määrätä hallin käytöstä, niin kuulostaa aika rajulta Ässien kannalta. Toki jos siinä olisi joku järkevä sopimus + Ässillä täysi käyttöoikeus niin ehkä.”

”Lähtökohtaisesti kaupungin ei tule urheiluseuroja näin laajasti tukea, mutta jos Ässät kaatuu, niin halli jää kaupungin käsiin joka tapauksessa, ilman sen suurinta käyttäjää. Ottamalla hallin nyt kontolleen, on mahdollisuus edes jatkossa saada vuokratuloja tilasta.”

Hyvinä aikoina areenassa on riittänyt runsaasti väkeä.

”Kyse ei ole joko-tai vaihtoehdoista, kuten kysymyksissä A, B ja C esitetään. Yhtiö pyrkii korjaamaan talouttaan varmaankin kaikilla keinoilla, kuten kuuluukin. Näen koronatilanteen kaikkine rajoituksineen pääsyynä ahdinkoon.”

”Kyllä se on pakko tehdä niin että kaupunki ostaa Ässät ulos halliyhtiöstä niin pelastetaan edes jotain ja annetaan Ässille vielä pieni mahdollisuus selviytyä. On sanomattakin selvää että taloudellisen pärjäämisen ehtona on myös urheilullinen menestyminen. Jos pelit eivät kulje ollaan pian rahattomia – jälleen kerran.”

”Kaupunki ostaa ässien osuuden hallista järkevällä hinnalla, se ei ole lähelläkään tasearvoa. Halliosuus myydään tai vuokrataan toimijalle jolla on taloudelliset toimintaedellytykset. Voihan ässät osuutensa myydä suoraan jollekin toiselle toimijalle, mikä olisi parempi ratkaisu. Luopukoon sarjapaikastaan ellei siihen ole edellytyksiä. Verorahaa ei sarjatoimintaan tule käyttää, se on liiketoimintaa.”

”Isomäki-areena jää ilman järkevää käyttöä ja tuloja, jos Ässät ei pelaa siellä Liigaa. Jos Ässät ei ole olemassa maksamassa velkaosuuttaan, kaupunki vastannee veloista kuitenkin. Vaihtoehdot B ja C ovat jo käytössä: sponsorilta on haettu tukea ja taloutta on sopeutettu voimakkaasti. Liigassa pelaaminen edellyttää tiettyä toiminnan tasoa eli ammattilaisurheilua ja se maksaa jotain. Toivottavasti talouden isoin ongelma poistuu pian eli yleisö pääsee halliin. Pori tarvitsee tapahtumia kaupunkiin, ilman niitä kaupunki on tyhjä.”

”HC Ässät Pori Oyn osakkeet myyntiin porilaisille kiekkoystäville.”

”Ellei B tuota tulosta, niin sitten C. Vastuu ei kuulu veronmaksajille.”

”Eipä kaupunki FC Jazzia tai PoPaakaan pelastanut niin miksi Ässät? Jääkiekko on niin älyttömän suosittu laji Suomessa ja Ässät Porin isoin juttu. Menee täysin kyvyttömän hallituksen ja kannattamattoman omistajapohjan piikkiin, jos Ässät kaatuu.”

”A+B luonnollisesti sponsorit ja muut kumppanit on jo käyty läpi ja varmasti osalla tukijoistakin on poikkeustilanteesta johtuen vaikeuksia omankin toiminnan kanssa, mutta ehkä yhteistyössä kaupungin kanssa tästä voitaisiin selvitä. Ässät on kuitenkin perinteikäs liigaseura, jonka lähteminen Liigasta olisi kaikkein huonoin vaihtoehto. Terveisiä Tampereelta ja kaikkea hyvää Ässille ja Poriin muutoinkin!” -Ilveksen miäs

”A ja B yhdistelmä. Ässien olisi sekä hyvässä mielessä itsensä vuoksi hyvä olla halliosakas että myös pahassa siinä mielessä, että osaltaan kantamassa hallista vastuuta. Rahoitusta on haettava myös muualta.”

”Ensisijaisesti tulee kääntyä sponsoreiden puoleen. Jos tukea ei heru, on vaihtoehtona joko konkurssi tai menojen radikaali karsiminen vaikka se tarkoittaisi liigapaikan menetystä. Muut joukkueet ovat, tai tulevat olemaan, samanlaisessa ahdingossa jos rajoituksia ei löysätä. Ja vaikka rajoitukset höllenisivätkin, niin kuinka kauan kestää taas saada ihmiset hallille ja lipputulot pyörimään?”

”Hallikauppa on liiketoiminnallisesti, vastuiden kannalta ja verotehokkuuden kannalta täysin ylivertainen vaihtoehto. Lisäksi osakkeiden osto on nimenomaan investointi, ei niinkään kulu, jolle saadaan hyvä tuotto, jos/kun Ässät saa toimintansa tervehdytettyä. Nykymalli halliyhtiön osalta on täydellisen typerä ja sen korjaaminen on lopulta sekä kaupungin että Ässien etu.”