Ottelumäärissä edellä vain kolme päävalmentajaa.

Vaasa

Jääkiekon Liigassa vaasalaisseura Sportia valmentava Risto Dufva saavuttaa illalla komean tasaluvun, kun Sport isännöi tamperelaisvieras Ilvestä.

Ottelu on Dufvalle 800:s päävalmentajana Liigassa, sarja kertoi sivuillaan.

Dufva, 58, aloitti Liigassa päävalmentajana 2007 JYPin luotsina valmennettuaan sitä ennen pitkään Mestiksessä. Toinen kausi JYPin päävalmentajana (2008–2009) toi mestaruuden ja Kalevi Numminen -palkinnon Liigan parhaana valmentajana.

Dufva on valmentanut Liigassa myös Tapparaa, Lukkoa ja Jukureita. Sport-pesti alkoi kaudella 2019–20, ja viime lokakuussa hän teki Sportin kanssa kevääseen 2024 ulottuvan jatkosopimuksen.

Dufva on neljäs 800 otteluun yltävä päävalmentaja Liigan historiassa. Tilaston kärjessä on Hannu Aravirta, jolla on koossa 887 ottelua. Jukka Rautakorvella on 886 ottelua ja Pekka Virralla 873.

Virta on siis nousemassa vielä tällä kaudella eniten liigaotteluita valmentaneeksi päävalmentajaksi.