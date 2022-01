Vaikeaa kautta elävä Armia yrittää ottaa uuden kommelluksen hauskana kokemuksena.

Montreal Canadiensin porilaishyökkääjä Joel Armia on jäänyt jumiin Yhdysvaltoihin. Armia sai viikko sitten vieraspelimatkalla Dallasissa positiivisen koronatestituloksen.

Armian tilanteesta uutisoi Ilta-Sanomat.

Armian lisäksi myös toisella Montreal-hyökkääjällä Cole Caufieldillä todettiin koronatartunta. Kaksikko joutui jäämään hotellikaranteeniin Dallasiin, kun muu joukkue jatkoi matkaansa.

Viiden karanteenipäivän jälkeen puhdas testitulos vapautti kaksikon hotellikaranteenista, mutta Kanadan tiukkojen maahantulorajoitusten vuoksi kotiin ei ole vieläkään asiaa.

”Kanadaan ei saa lentää ennen kuin positiivisesta testistä on kulunut 10 tai 11 päivää”, Armia kertoi Ilta-Sanomille.

Niinpä kaksikko matkasi Caulfieldin kotiseudulle Wisconsiniin. He pääsivät harjoittelemaan Caulfieldin entisen ryhmän Wisconsinin yliopistojoukkueen kanssa.

”Perjantaina tai lauantaina varmaan pääsemme lentämään kotiin. Jos positiivisesti miettii, onhan tämä ihan hauska kokemus. Ei tällaiseen paikkaan varmaan muuten tulisi koskaan lähdettyä”, Armia sanoi IS:n haastattelussa.

Porilaishyökkääjän kausi on sen sijaan ollut kaikkea muuta kuin positiivinen. Viime kaudella finaalissa pelannut Montreal on sukeltanut sarjan hännille. Myös Armian peli on ollut pahasti tukossa. Hän on tehnyt 34 ottelussa vain viisi (1+4) tehopistettä.

”Eipä sitä voi mitenkään selitellä. On vaan ollut jotenkin tosi vaikeaa. Oma pelaamiseni on mennyt aika käsi kädessä joukkueen kanssa.”

”Joka päivä yritän tehdä jotakin, että homma kääntyisi. Olen yrittänyt vähän niin kuin lähteä puhtaalta pöydältä tauon jälkeen”, Armia sanoi IS:lle.