Ahon jatkoaikamaali sinetöi Carolinan voiton.

Newark

Jääkiekon NHL:ssä Dallas Stars oli jälleen voitokkaassa vireessä. Tällä kertaa kotijäälleen kukistui New Jersey Devils, joka hävisi vierailleen maalein 1–5.

Dallas aloitti pelin nakuttelemalla 4–0-johdon toisen erän alkuminuutille mennessä.

Starsin suomalaiset olivat hyvässä vireessä. Roope Hintz ulotti pisteputkensa viidenteen perättäiseen otteluun yhdellä maalilla ja yhdellä syötöllä. Puolustaja Jani Hakanpää teki yhden maali tyhjään verkkoon pelin lopulla. Joel Kiviranta ja Miro Heiskanen ottivat syöttöpisteen mieheen.

Dallasin supertähti oli kuitenkin hyökkääjä Joe Pavelski, joka teki kaksi maalia ja antoi kaksi syöttöä.

Hintz on tehnyt viidessä ottelussa tehot 4+5=9. Koko kaudella maaleja on kertynyt 19 ja syöttöjä 17.

Voitto oli Dallasille neljäs putkeen.

Carolina Hurricanes otti kotonaan Vegas Golden Knightsista 4–3-jatkoaikavoiton Sebastian Ahon maalilla. Suomalaishyökkääjä oli jo aiemmin laukonut joukkueelleen yhden maalin Teuvo Teräväisen syötöstä.

Ahon kauden maalisaldo on nyt 19. Syöttöjä hänellä on tilillään 25.

Anton Lundell puolestaan teki yhden maalin ja syötti toisen, kun Florida Panthers voitti vieraissa Winnipeg Jetsin luvuin 5–3.

Yandle sai teräsmiesennätyksensä

Philadelphia Flyers luisteli New York Islandersin vieraana jälleen yhteen tappioon, kun kotijoukkue vei voiton maalein 4–3. Philadelphian häviöiden putki on jo 13 ottelun mittainen.

Flyersin puolustaja Keith Yandle pääsi kuitenkin tekemään NHL:n teräsmieshistoriaa, kun hän pelasi 965. perättäisen runkosarjapelinsä. Yandlen huikea peliputki alkoi maaliskuussa 2009 Phoenix Coyotesin riveissä, kerrotaan NHL:n nettisivuilla. Philadelphian lisäksi hän on kerryttänyt pelejä myös New York Rangersissa ja Florida Panthersissa.

”Haluamme, että tämä ilta on Keithille erityinen”, Flyersin valmentaja Mike Yeo sanoi ennen peliä.

”Tämä on käsittämätön saavutus. Kun miettii, kuinka vaikeaa urheilijalle on pelata tässä liigassa ja kuinka vaikeaa on pelata noin yhtenäisesti, saavutus on huikea. Se kertoo paljon hänestä ja hänen rakkaudestaan lajiin, ja meillä on ilo olla osa sitä”, Yeo sanoi.

Yandlen ennätyksen myötä tilastokakkoseksi jäi 1970- ja 1980-luvuilla NHL:ssä pelannut Doug Jarvis. Ennätys oli Jarvisin hallussa vuoden 1986 joulukuusta lähtien.