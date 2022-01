Kanadan olympiajoukkueen ikähaitari on laaja.

Ottawa

Kanada julkaisi tiistai-iltana Suomen aikaa miesten jääkiekkomaajoukkueensa Pekingin olympiakilpailuihin, joiden miesten jääkiekkoturnaus käynnistyy 9. helmikuuta. Kanadan joukkueeseen nimettiin esimerkiksi viime kesän NHL-varaustilaisuuden ykkösnimi puolustaja Owen Power ja kolmosnimi hyökkääjä Mason McTavish.

Power, 19, on pakitellut tämän kauden Michiganin yliopistossa ja tehoili vuodenvaihteessa nuorten MM-jäillä kahdessa ottelussa pisteet 3+2=5 ennen turnauksen keskeyttämistä. McTavish, 18, on SaiPassa ja Bluesissa takavuosina säväyttäneen Dale McTavishin poika, joka on päässyt NHL:n makuun Anaheimissa.

Joukkueen ikänestori on 37-vuotias Eric Staal, joka on pelannut NHL:ssä 1 293 runkosarjaottelua ja voittanut Stanley Cupin Carolinassa 2006. Hän on tahkonnut tällä kaudella farmiliiga AHL:ää.