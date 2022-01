SaiPan toimenpiteet tähtäävät siihen, että seura pystyisi nostamaan pelaajabudjettia ensi kaudella.

Lappeenranta

Jääkiekkoliigan SaiPa päätti viime viikolla yhdysvaltalaishyökkääjä Nick Halloranin sopimuksen turvatakseen palkanmaksukykyään, ja tiistaina seura purki kanadalaishyökkääjä David McIntyren sopimuksen.

”Teemme säästötoimenpiteet tässä kohdassa, että pystymme pitämään kiinni meidän alkaneesta ja kehittyvästä tarinastamme. Kaikki toimenpiteemme tähtäävät siihen, että käytössämme olisi kasvava pelaajabudjetti ensi kaudella”, Liiga-SaiPa Oy:n toimitusjohtaja Jussi Markkanen kertoi.

McIntyre, 34, teki tällä kaudella 37 ottelussa tehot 4+9. Hän pelasi Lappeenrannassa myös vuosina 2014–16, ja kaikkiaan hän on pelannut SaiPassa 143 Liigan runkosarjaottelua tehoin 32+69.

"Lähtemiseni auttaa seuran tulevaisuutta. Haluan aina olla avuksi, joten tämä ratkaisu oli välttämätöntä tehdä. SaiPalla ja Lappeenrannalla on aina erityinen paikka sydämessäni. Kausi kaikkinensa on ollut jotain ihan muuta kuin mitä minä tai joukkue olismme toivoneet, mutta sydämeni on ollut koko ajan oikeassa paikassa”, McIntyre totesi.

Viime viikolla SaiPa päätti myös Jaroslav Januksen tammikuun loppuun voimassa olleen sopimuksen ennen aikojaan.