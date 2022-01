Ässien kampanja lähtenyt liikkeelle kohtalaisesti, muttei räjähdysmäisesti. Pata joka tapauksessa selviää tammikuun velvoitteistaan. Isomäki-areenan nimeksi ei voi tulla mikä tahansa.

Kahden viikon päästä, maanantaina 7. helmikuuta, Ässät arpoo suorassa lähetyksessä sen, kuka saa nimetä Isomäki-areenan.

Kyse on Ässien lanseeraamasta Pata ei pysähdy -pelastuskampanjasta, jossa myydään 2 000 euron näkyvyyspaketteja. Paketin yhtenä osana on osallistuminen arvontaan, jonka voittaja saa oikeuden nimetä Isomäki-areenan. Voittajalla on nimioikeus heinäkuuhun 2023 saakka.