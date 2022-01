Eveliina Mäkinen, Sofianna Sundelin ja Niko Ojamäki nimettiin Pekingiin. Oliwer Kaski ei päässyt Leijoniin.

Eveliina Mäkinen on jälleen Naisleijonien kolmosvahti olympialaisissa.

Suomi nimesi jääkiekon olympiajoukkueensa torstaina.

Pekingin kiekkojoukkueissa nähdään kolme satakuntalaiskasvattia. Naisten joukkueessa ovat satakuntalaiskasvateista maalivahti Eveliina Mäkinen ja hyökkääjä Sofianna Sundelin. Miesten joukkueeseen valittiin KHL:n maalitykki Niko Ojamäki.

Julkaisutilaisuuden suurin mielenkiinto kohdistui naisten joukkueen maalivahteihin, vaikka toki varsinainen uutinen, eli Noora Rädyn jääminen rannalle oli kuultu jo aiemmin.

Päävalmentaja Pasi Mustonen kävi Rädyn kanssa omaa julkista sanasotaansa siitä asti, kun maalivahti kieltäytyi elokuun MM-kisoista. Torstaina Mustonen perusteli päätöstään.

”Kun mietimme ykkösvahtia, olimme yksimielisiä. Jokaisella oli sama nimi, se oli Anni Keisala. Hänet valittiin MM-kisoissa maailman parhaaksi maalivahdiksi. Tämä valinta oli itsestäänselvyys”, Mustonen sanoi Discoveryn julkistuslähetyksessä.

Mustosen mukaan Räty on Keisalan varanainen siinä tapauksessa, että ykkösvahti ei pääsekään kisoihin.

”Kaikki meidän väliset asiat on selvitetty marraskuussa. Valintaan vaikuttivat kahdeksan vuotta käytössä olleet kriteerit, eli kyky pelata ja sopivuus rooliin. Anni Keisalan loistava suoritus Calgaryn MM-kisoissa ratkaisi, hän käytti tilaisuutensa”, Mustonen sanoi.

Yleensä ykkösvahdin varavahti on joukkueessa kakkosvahtina. Mustosen mallissa nyt sekä kakkosvahti Meeri Räisäsellä että kolmosvahti Eveliina Mäkisellä on omat kotiin jäävät varanaisensa.

”Meeri Räisänen oli selvä valinta kakkosvahdiksi, Eveliina Mäkinen taas kolmosen rooliin. Hän on pelannut hyvän kauden Ruotsissa, ja hän hyväksyy pomminvarmasti roolinsa, vaikka ei todennäköisesti tule pelaamaan”, Mustonen sanoi Panelian Raikkaan kasvatista.

Mustonen totesi, että Jenna Silvonen on Mäkisen varanainen. Sitä hän ei kertonut, kuka on kakkosvahti Räisäsen varalla.

Tehopakki ei mahtunut

Niko Ojamäeltä odotetaan maaleja myös Pekingissä.

Miesten Leijonien ainoaksi satakuntalaiseksi jäi siis Vitjazissa hurjaa jälkeä tehnyt Niko Ojamäki.

Porilainen vuoden 2019 maailmanmestari johtaa KHL:n maalipörssiä 29 osumalla.

Miesten joukkueessa oli myös yksi hieman yllättävä satakuntalainen, joka ei mahtunut joukkueeseen. Niin ikään MM-kultaa 2019 juhlinut Oliwer Kaski ei mahtunut Jukka Jalosen nimeämään pakistoon.

Maajoukkueeen vakiokalustoon viime vuosina kuulunut ja KHL:n mestaruuden viime keväänä Avangard Omskissa voittanut Kaski on ollut tehokas myös tällä kaudella. Hän on KHL:ssä puolustajien pistepörssin kakkosena tehoin 13+20=33. Puolustajien maalipörssissä hän on ykkösenä.

Kasken roolin kisajoukkueesta todennäköisesti vei NHL:stä täksi kaudeksi Sveitsiin siirtynyt Sami Vatanen.