Puolustajan sopimus purettiin yhteisymmärryksessä.

Juuso Walli (maskissa) on pelannut tällä kaudella vain Mestiksessä, jossa on edustanut tamperelaista Kooveeta lainasopimuksella. Kuva joulukuun lopulta.

Ässäkasvatti Juuso Wallin ura ei jatku Ässissä.

Ässät tiedotti tiistaina, että 25-vuotiaan puolustajan sopimus on purettu yhteisymmärryksessä.

Walli debytoi Liigassa kaudella 2015–16 ja on pelannut koko liigauransa vain Ässissä, jossa pakille kertyi 96 runkosarjaottelua. Pelejä on kertynyt samaan aikaan myös Mestiksessä, jossa Walli on nähty SaPKon, IPK:n ja Kooveen paidassa.

Tällä kaudella Wallille ei kertynyt yhtäkään liigaottelua, vaan puolustaja pelasi lainalla nimenomaan Kooveessa Mestiksen puolella.

”Juuso on ollut meillä syvyyspakkina ja pelannut koko kauden Mestiksessä. Tällä hetkellä meillä on kymmenen puolustajaa sopimuksessa, joten päätimme vapauttaa Juuson uusien haasteiden pariin”, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula sanoo tiedotteessa.

”Kiitämme Juusoa ajasta Ässissä ja toivotamme onnea uuteen seuraan”, Kerttula jatkoi uutta seuraa nimeämättä.

Walli itse sanoo tiedotteessa haluavansa kiittää kaikkia matkan varrella mukana olleita.

”Näin porilaisena Ässät merkitsee minulle paljon, joten toivotan Ässille paljon tsemppiä tulevaan”, Walli kertoo tiedotteessa.

Maanantaina Ässät tiedotti purkaneensa hyökkääjä Jouka Juholan sopimuksen yhteisymmärryksessä.

Juhola siirtyy Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla tasolla HockeyEttanissa pelaavan Nybro Vikinginsin riveihin.