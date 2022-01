Jyväskylä

Brad Lambert, 18, ei jatka miesten jääkiekkoliigassa pelaavassa JYPissä. Jyväskyläläisseura kertoi maanantaina kotisivuillaan, että hyökkääjälupauksen sopimus on purettu Lambertin aloitteesta.

Lambert pelasi JYPissä 70 ottelua ja keräsi tehopisteet 9+12. Lambertia pidetään yhtenä suomalaisen jääkiekon suurimmista lupauksista.

Liigakausi on ollut JYPille ja Lambertille tahmea. Jyväskyläläisjoukkue on sarjataulukon jumbona, ja Lambert on kirjannut kauden 24 liigapelissään pisteet 2+4.

Koronatilanteen takia kesken jääneissä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Lambert keräsi vuodenvaihteessa kahdessa ottelussa tehot 1+4. Pelicansin kasvatti Lambert on pelannut urallaan Liigassa JYPin lisäksi HIFK:ssa.