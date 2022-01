Aspergerin oireyhtymän kanssa pelaava maalivahti on ollut paljon kokoonpanon ulkopuolella tällä kaudella. Vain yhden pelin hän on ollut sivussa fyysisen loukkaantumisen takia.

”Tämä on ollut henkilökohtaisesti todella vaikea kausi, yksi vaikeimmista.”

Niin sanoo Ässien ruotsalainen maalivahti Linus Söderström.

Kyseessä on pelaaja, joka on ennen aikaansa Porissa menettänyt lähes kaksi kokonaista kautta loukkaantumisen takia. Eikä pelejä ole tullut oikeastaan koskaan täyttä mahdollista määrää. Uralla on riittänyt vaikeuksia tasaisesti ja voitettavana on ollut este jos toinenkin.