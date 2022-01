Main ContentPlaceholder

Jääkiekko | Liiga

Hylätty maali käänsi Ässien pelin suunnan – synkkyys peittämässä jälleen kaiken muun alleen: ”Tuomarit sanoivat, että siinä oli maalivahdin estäminen maalivahdinalueella”

Ässät on nyt neljän pelin tappioputkessa. Pudotuspelipaikka on enää teoreettinen mahdollisuus. Sijaan kymmenen on eroa jo 18 pistettä.

Lenni Killisen katsottiin estäneen Konstantin Galimovia maalivahdinalueella ja Roni Seväsen maali hylättiin. Kärppien puolusta Atte Ohtamaan ei katsottu vaikuttaneet ratkaisevasti tilanteeseen. Maalin hylkäämisellä oli Ässien illalle iso merkitys.

Pori Pienen hetken Ässien tekemisessä kajasti valonpilkahdus. Voittojakin tuli viisi peräkkäin. Kannattajissa heräsi toiveikkuus siitä, josko vuosi 2013 toistaisi ainakin jollain tavalla itseään ja Karri Kiven kanssa Ässät nousisi taas ihmesuoritukseen, joka olisi tällä kaudella sija 10.