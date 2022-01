Helsinki

Yhdysvallat lähtee ensi kuussa pelattavaan Pekingin talviolympialaisten miesten jääkiekkoturnaukseen 15 yliopistopelaajan ja kahdeksan Euroopassa pelaavan kiekkoilijan voimin. Yhdysvaltain jääkiekkoliitto nimesi joukkueeseen kaikkiaan 25 pelaajaa.

Yhdysvallat oli yksi suurimmista kärsijöistä, kun huippuliiga NHL ilmoitti joulukuussa vetäytyvänsä olympialaisista. Nyt nimetyssä joukkueessa on seitsemän entistä NHL-pelaajaa, joista yksi on Jokerien tähtihyökkääjä Brian O'Neill. NHL:ssä 22 ottelua pelannut O'Neill on KHL:n pistepörssissä 11:ntenä tehoilla 9+33=42.

O'Neill on myös joukkueen ainoa pelaaja, joka oli mukana neljä vuotta sitten Pyeongchangissa pelatuissa olympiakisoissa. Yhdysvallat ylsi Etelä-Koreassa puolivälierävaiheeseen, jossa se putosi hävittyään Tshekille.

Yhdysvaltain joukkueen ennakkoon kiinnostavimpia nimiä ovat NHL:n kärkipään varaukset, hyökkääjä Matty Beniers ja puolustaja Jake Sanderson. Seattle Kraken varasi Beniersin viime vuoden varaustilaisuudessa numerolla kaksi, ja Ottawa Senators valitsi Sandersonin vuoden 2020 draftissa varausnumerolla viisi.

Miesten jääkiekkoturnaus alkaa Pekingissä 9. helmikuuta.