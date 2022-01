KooKoon liigajoukkueessa on ilmennyt kolme koronatartuntaa

Kouvola

Jääkiekkoliigassa pelaavassa kouvolalaisessa KooKoon joukkueessa on ilmennyt kolme koronavirustartuntaa. Myös KooKoon alle 20-vuotiaiden joukkueessa on todettu tartunta, KooKoon verkkosivuilla kerrotaan.

Kaikkien positiivisen testituloksen antaneiden oireet ovat lieviä. Heidät on asetettu eristykseen.

Muu joukkue toimihenkilöineen on altistunut, mutta Kymsote ei ole asettanut altistuneita karanteeniin eikä heitä ole testattu. Joukkue on seuran päätöksellä ollut omaehtoisessa karanteenissa. Kymsoten ohjeella joukkue on vain oirevointiseurannassa.

KooKoon seuraava liigaottelu Ilvestä vastaan on suunnitelman mukaan keskiviikkona 12. tammikuuta.