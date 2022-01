Liigaseurojen mielestä viranomaisten perustelut eivät riitä yleisörajoitusten määräämiseen. Liiga-seurat eivät saa ottaa tällä hetkellä lainkaan yleisöä katsomoihin.

Hallinto-oikeuteen yleisörajoituksista valittaneet Liiga-seurat varautuvat siihen, että valitusten käsittelyssä voi kestää kuukausia eikä toimenpiteen keskeyttäviä välipäätöksiä tule.

Rajoitukset voivat näin ollen loppua jo ennen päätöksen saamista.

Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi sanoo, että seurat halusivat siitä huolimatta selvittää tässä vaiheessa sen, onko viranomaispäätöksiä perusteltu riittävän hyvin.

Liigaseurojen mukaan viranomaisten perustelut eivät riitä siihen, että yleisötapahtumien kiellot olisivat välttämättömiä.

”Kaikissa tapauksissa välipäätöksiä ei tule, jolloin käsittelyaika voi olla jopa kuukausista vuoteen. Jos tulee nopea välipäätös, sellaiseen mielenkiinnolla tutustutaan”, Kallioniemi sanoo.

Kaikkiaan 12 Liiga-joukkuetta jätti uudenvuodenaattona valituksen aluehallintovirastojen asettamista yleisörajoituksista.

Seurat keskustelivat asiasta sen jälkeen, kun Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi välipäätöksen, jolla kuntosalit aukesivat.

Päätöksen tekivät seurat, jotka ovat myös olleet yhteydessä omien alueidensa aluehallintovirastoihin.

Valitusta eivät toistaiseksi ole tehneet Liigassa pirkanmaalaisseurat Ilves ja Tappara sekä Helsingin IFK.

”Nämä olivat ne seurat, joiden alueella voimassaoleva päätös oli päättymässä niin nopeasti, että valituksella ei olisi ehtinyt olla vaikutusta”, Kallioniemi kertoo.

Sittemmin molempien alueiden ”koronanyrkit” ovat ehdottaneet rajoitusten jatkamista. Tällä hetkellä yksikään Liiga-seura ei saa ottaa yleisöä katsomoihin.

Aluehallintovirastojen päätöksiä ei ollut tullut keskiviikon alkuiltapäivään mennessä. Kallioniemen mukaan on yhä mahdollista, että loputkin seurat valittavat alueensa hallinto-oikeuksiin.

Rajoituksista valittamisen ohella Liigaa kiinnostaa tällä hetkellä esimerkiksi se, millaisia tukia toiminnan rajoituksen takia on tulossa. Siltä osin ei Kallioniemen mukaan ole kuulunut mitään.

Kallioniemi muistuttaa, että asiantuntijat eivät ole pitäneet yleisötilaisuuksien rajoittamista kovin merkittävänä keinona hillitä tapahtumaa. Esimerkiksi jääkiekko-ottelut omalla numeroidulla paikalla ovat matalan riskin tapahtumia.

”Tapahtuma-ala on ollut toimialana helppo työkalu. Vaikka olisi vähän vääränmallinen ruuvari, mutta se on sattunut olemaan kivasti taskussa, sitä on pyöräytetty.”

Kallioniemi sanoo, että tapahtuma-alalla monen työpaikka on jo veitsenterällä. Hän muistuttaa, että rajoituspäätöksillä voi olla vaihtoehtoisia kustannuksia tai hyvinvointikustannuksia.

Kallioniemi myös toivoo, että rajoituspäätöksiä tehdessä ”ei ajeta yhtä mittaria vastaan”.

"Pitää huomioida kokonaisetu ja missä asennossa tullaan pandemiasta ulos. Se palautuu tapahtuma-alan asiaan: tämän alan osalta ei ole vaakakupissa nähty kokonaiskuvaa tasapainottavia tekijöitä. Tämä ala on aina laitettu ensimmäisenä kiinni.”