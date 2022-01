Pelit halutaan pelata ennen kuin ravintolat on suljettava.

Jääkiekon Liiga jatkuu tyhjien katsomoiden edessä. Areenoiden ravintolatiloihin on sen sijaan mahdollisuus ottaa katsojia 75 prosentin maksimikapasiteetilla.

Ravintolarajoitukset puolestaan määräävät alkoholin tarjoilun lopettamisen kello 17 ja anniskelun kello 18. Ravintolatilojen pitää puolestaan sulkeutua viimeistään kello 20.

Ravintolarajoitusten vuoksi monien liigapelien alkamisaikoja on rukattu niin, että alkoholin myyminen on mahdollista, ja että pelit päättyvät varmuudella ennen kuin ravintolat on suljettava.

Tulevina viikkoina ei voikaan luottaa siihen, että liigapelit alkavat arkisin kello 18.30 ja lauantaisin kello 17, vaan ohjelmaan tulee päiväpelejä. Esimerkiksi Lukon peli alkaa Raumalla lauantaina kello 15 ja Ässien peli samana päivänä Porissa kello 15.30.

Perjantaina 14. tammikuuta Ässien ja Kärppien peli Porissa alkaa kello 16.30, samoin kuin Ässät–KooKoo keskiviikkona 19. tammikuuta. Lauantaina 15. tammikuuta Sportin ja Ässien peli Vaasassa alkaa kello 15.

Lauantaina 15. tammikuuta Lukon peli Äijänsuolla alkaa niin ikään kello 15.