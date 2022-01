Main ContentPlaceholder

Jääkiekko | Liiga

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen haluaisi nähdä dataa koronarajoitusten takana: ”Tässä on niin paljon asioita, joita ei vaan voi ymmärtää terveen järjen kanssa”

Ässissä on selvä toive siitä, mitä mahdollisten tukipakettien ja koronarajoitusten kanssa pitäisi tapahtua seuraavaksi. Päätöksiä toivotaan mahdollisimman nopeasti, sillä tilanne on taloudellisesti hyvin vaikea. Ensi kauden pelaajabudjetti on lyöty jo syksyllä alustavasti kiinni ja se on tätä kautta suurempi.

Tammikuun puoliväliin asti Ässien peleissä on katsojina vain pahvihahmoja ja ravintolapöydässä istuvia katsojia. Tilanteessa on palattu isosti viime kauden kuvioihin.

Pori Ässät joutuu pelaamaan ottelunsa ilman kotiyleisön tukea ainakin 15. tammikuuta asti. Tilanne on luonnollisesti vaikea, koska ammattilaisjoukkueella kuluja riittää, mutta tulopuoli on ainakin ottelutapahtumista pysähdyksissä. Ässät ja Liigan muut joukkueet lähettivät yhteisvoimin avoimen kirjeen hallitukselle ja aluehallintovirastoille, jossa toivotaan tapahtuma-alan toimintaedellytyksien turvaamista pikaisesti.