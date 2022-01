Liigassa on jo ilmaistu huoli rahojen riittävyydestä. Mestiksessä tilanne on vähintään yhtä huono.

Mestiksessä pelaa myös jonkin verran liigasopimuksen omaavia pelaajia, kuten KooVeen Juuso Walli (oikealla), jolla on sopimus Ässiin tästä kaudesta.

Helsinki

Jääkiekon Mestiksen yleisömäärät ovat vain kalpea varjo vuosikymmenen takaisista, mutta vähienkin katsojien puuttuminen voi olla kuolinisku monille seuroille ja jopa koko sarjalle nykymuodossaan.

Koronarajoitusten takia yleisöä ei päästetä peleihin eivätkä seurat kestä tilannetta kauaa ilman taloudellista tukea.

Mestis julkaisi uudenvuodenaattona verkkosivuillaan tekstin, jossa se kaipaa valtiovallalta ripeitä ja riittäviä tukipäätöksiä koko tapahtumateollisuudelle, mutta kantaa huolta erityisesti urheiluseurojen tilanteesta.

Tekstin allekirjoittajiin kuului sarjan puheenjohtajan Tuomas Haanpään ja operatiivisen johtajan Olli Aron lisäksi edustaja jokaisesta seurasta.

”Mestis-yhteisö vaatii, että Mestis-seurat, kuten kaikki muukin seuratoiminta, tulee saada välittömästi tukipäätösten piiriin ja ilman vaatimuksia esimerkiksi kirjanpidollisesta oman pääoman tasosta, joita korona on jo kolmatta kautta runnellut”, verkkosivuilla kirjoitettiin.

Tekstin mukaan tapahtumien tuotot kattavat seurojen tuloista yli 60 prosenttia, joten ilman yleisöä ja lipputuloja otteluiden järjestäminen on raskaasti tappiollista ja pidemmän päälle mahdotonta.

Ensimmäinen kova isku oli kevään 2020 pudotuspelien peruminen. Vuosi sitten syksyllä yleisö lähti varovasti otteluihin, mutta kausi keskeytettiin rajoituksien takia pariksi kuukaudeksi. Loppukausi piti pelata ilman yleisöä.

”Opetus- ja kulttuuriministeriö teki viime keväänä hyvän tukipaketin seuratoiminnan pelastamiseksi. Ilman sitä Mestistä ei viime kaudella olisi pelattu loppuun. Mikäli haluamme, että Mestis-sarjaa pelataan myös ensi vuonna edes kutakuinkin samoilla seuroilla kuin nyt, tarvitsemme apua”, Aro avasi.

Rahat ovat loppu

Menneenä syksynä yleisö oli jälleen varovasti liikkeellä. Neljäntoista joukkueen sarjasta yksikään joukkue ei kerännyt kotiotteluihinsa yli 1 000 katsojan keskiarvoa.

RoKilla on ollut korkein kotiotteluiden yleisökeskiarvo, kun Rovaniemellä peleihin on uskaltautunut keskimäärin 952 katsojaa. KeuPa HT:n keskiarvo 292 on ollut sarjan heikoin.

Vertailun vuoksi, kymmenen vuotta sitten kaudella 2011–2012 KooKoo oli sarjan yleisömagneetti 2 320 katsojan keskiarvollaan. Heikoin lukema oli LeKin 290, mutta sarjan keskiarvo oli 1 172. Tällä kaudella sarjan keskiarvo on ollut vain 508 katsojaa.

Mestiksen mukaan monen seuran kohdalla rahat ovat nyt yksinkertaisesti loppu.

”Surullisinta tässä on, että ilman nopeita ja riittäviä tukipäätöksiä useammalla seuralla tulee olemaan vaikeuksia maksaa ihmisten palkkoja jo pian vuoden vaihteen jälkeen”, Aro kertoi.