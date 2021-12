Satakunnan Kansan urheilutoimitus valitsee kaikissa Ässien tämän kauden otteluissa porilaisjoukkueen kolme parasta pelaajaa.

Ottelun paras pelaaja saa raadilta kolme pataa, toiseksi paras kaksi ja kolmanneksi paras yhden. Padat lasketaan yhteen ja kokonaistilannetta seurataan läpi kauden.

Albin Eriksson

Ruotsalaishyökkääjä on hieman hakenut paikkaansa sekä katsomossa että eri ketjuissa kentällä. Maanantaina sarjakärki HIFK sai nähdä, mihin on aineksia olemassa. Nöyryys on riittänyt siihen, että paikka on nelosketjussa, ja tässä pelissä Eriksson kiitti kauniisti saamastaan vastuusta. Maali, syöttö, tehosaldo +2 on hyvä suoritus 11.40 peliajalla.

Valtteri Pihlajamäki

Pihlajamäki on sitkeydellään näyttänyt, mitä nelosketjussa voi parhaimmillaan saada aikaan. HIFK-ottelun maali, syöttö ja tehosaldo +1 kruunasivat pidemmän ajan jatkumon. Pyyteettömän työmyyrän sisältä löytyy myös tehoja. Peliaikaa kertyi 12.58.

Konstantin Volkov

Sen, mikä viisikkopuolustukselta jäi sittenkin tekemättä, hoiti Volkov mallikkaasti. Ässien venäläisvahvistus on ottanut ykköstorjujan viitan harteilleen ja kantaa sitä hienosti. Joukkue kykenee tällä hetkellä luottamaan maalivahtiinsa, mikä on olennaisen tärkeä asia. Maanantaina torjuntoja tarvittiin 23, ja toinen maaleista upposi vasta kaksi minuuttia ennen päätössummeria. Sitä ennen Volkov piti joukkuettaan jälleen pystyssä.

Kokonaistilanne 31 ottelun jälkeen:

18 pataa: Derek Barach

17 pataa: Konstantin Volkov

13 pataa: Linus Söderström

11 pataa: Sakari Salminen

10 pataa: Jarno Kärki

9 pataa: Olli Vainio, Teemu Lepaus, Lenni Killinen

8 pataa: Roni Sevänen

6 pataa: Nick Moutrey, Eemil Erholtz, Santeri Lukka, Jacob Andersson, Aleksi Heimosalmi , Shawn Lalonde

5 pataa: Albin Eriksson

4 pataa: Alexander Ruuttu

3 pataa: Eemeli Virtanen, Nikolas Matinpalo, Eero Niemi, Niklas Appelgren

2 pataa: Samuel Jukuri, Jasper Lindsten, Rami Määttä, Valtteri Pihlajamäki

1 pata: Jouka Juhola, Valtteri Karnaranta, Feetu Knihti, Leevi Viitala

