Tyhjät katsomot ovat liigaseurojen taloudelle vaikea tilanne.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tänään 23.12. kieltänyt kaikki yleisötapahtumat Satakunnassa vastoin hallituksen aikaisemmin antamaa ohjeistusta.

Porin Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtisen mukaan seura on ottanut rajoitukset vastaan tyrmistyneenä.

Näin Lehtinen kirjoittaa:

”Porin Ässät ottaa rajoitukset vastaan tyrmistyneenä. Tähän mennessä Ässien tietoon ei ole tullut yhtään koronatartuntaa, joka olisi lähtöisin Ässien kotiottelusta. Lisäksi ottelutapahtumissa on ollut voimassa vahva maskisuositus, jota yleisö on noudattanut pääosin hyvin.

Nykyisellä yleisökeskiarvolla 1996 katsojaa / ottelu Isomäki Areenan täyttöaste on ollut noin 31 prosenttia eli turvavälejä on ollut mahdollista ylläpitää sekä katsomoissa että erätauoilla.

Lisäksi Ässät on kantanut vastuunsa tarjoamalla tapahtumissaan koronarokotuksia. Ensin ensimmäisiä annoksia ja koronapassi-päätöksen jälkeen kolmansia annoksia. Piste on ollut suosittu ja jokaisessa ottelussa on jaettu useita kymmeniä rokotteita.

Nämä seikat huomioiden Ässät pitää käsittämättömänä, että yleisötapahtumat kielletään kokonaan ilman rajoitusten asteittaista kiristymistä.

Taloudellisesti Ässät ei pysty pelaamaan montaa kotiottelua ilman yleisöä vailla merkittäviä ja nopeita tukitoimia.

Lähes kaksi vuotta kestänyt koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat syöneet yhtiön kassavarat ja Ässät on käynyt selviytymistaistelua jo pitkään. Alkukauden osalta maltillisesti tehty budjetti on auttanut pitämään yhtiön maksukykyisenä, mutta nykyisillä rajoituksilla yhtiön maksukyky on vaarassa nopealla aikataululla.

Viime kauteen verrattuna Ässät on hyvin erilaisessa tilanteessa, koska tuolloin tiedossa oli erilaisia tukipaketteja ja mahdollisuuksia erilaisiin sopeutustoimiin.

Ässät tiedostaa, että ei ole tässä kriisissä yksin. Vaadimmekin hallitukselta nopeaa tietoa tukipaketista, joka auttaa tapahtuma -ja ravintola-alan yrityksiä selviämään rajoitustoimenpiteiden ajan yli.”

Mikael Lehtinen, Porin Ässät, toimitusjohtaja