Aatu Räty on vapautunut koronakaranteenista.

Edmonton

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään harjoitusottelussa Yhdysvallat. Edmontonissa pelattava ottelu alkaa kello 21 Suomen aikaa, ja se on Nuorten Leijonien ainoa harjoituspeli ennen tapaninpäivänä alkavaa MM-turnausta.

Kisojen lähestyessä joukkueesta kantautui mielenkiintoista tietoa koskien tähtihyökkääjä Aatu Rätyä. Liigaseura Jukureissa pelaava Räty, 19, joutui jäämään sivuun MM-joukkueesta Jukureiden koronatartuntojen ja -karanteenin takia, mutta Räty on vapautunut karanteenista ja Suomi yrittää saada erityisluvalla Rädyn mukaan MM-ryhmään. Nuorten Leijonien GM Kimmo Oikarinen vahvisti asian MTV Urheilulle tänään.

”Ensinhän pitää tietysti varmistaa, että Aatu on täysin terve. Juttelin Jukureiden joukkueenjohtaja Hakkaraisen Mikon kanssa tänä aamuna. Haluamme, että Aatu on täysin terve, jos tulisi mahdolliseksi, että hänet voisi tänne saada”, Oikarinen kertoo MTV Urheilulle.

Oikarinen kertoo puhuneensa kisajärjestäjille asiasta keskiviikkona.

”Annoin heille erilaisia detaljeja, miksi meidän tulisi Räty saada. Ymmärrämme, että säännöt sanovat, ettei 15. joulukuuta jälkeen ketään saa tänne lennättää, mutta niitä sääntöjä on nyt näköjään muutettu koko ajan (Kanada saapui paikalle takarajan jälkeen). Haluamme varmistaa”, että kaikilla on samat säännöt.

”Minulle annettiin vastaukseksi, että se on Albertan (provinssin) terveysviranomaisten asia. Sen takia ne säännöt on luotu, että kisatapahtuma saadaan järjestää. He lupasivat viedä asiaa eteenpäin tämän päivän ja huomisen aikana. Uskoisin, että huomenna (perjantaina) kuulemme lisää”, että mikä tilanne on.

Jos Räty pääsee kisajoukkueeseen, yksi pelaaja putoaa pois.

”Meillä on 22+3 pelaajaa tällä hetkellä ja saman verran sai kisajoukkueeseen leimata. Silloin se tarkoittaisi, että yksi pelaaja tietysti jäisi rivistä pois”, Oikarinen sanoi MTV Urheilulle.