Jere Härkälä on ollut Tommi Kerttulan valittu jo pitkään. Kriisi muutti suunnitelmia niin, että lahjapaketista paljastui Karri Kivi.

Jos Ässien kausi olisi ollut normaali ja edes keskinkertainen, seuran faneille ojentamasta lahjapaketista ei olisi paljastunut Karri Kiveä.

Ei ole ollut salaisuus, että Jere Härkälä on ollut jo pitkään Ässien ja ennen kaikkea kehitysjohtaja Tommi Kerttulan valittu. Toista kautta Mestiksessä kouliintuva Härkälä on ollut useamman vuoden paalupaikalla, kun on mietitty Ässien seuraavaa päävalmentajaa. Syksyn aikana hänen valintansa on ollut lopullista päätöstä, HC Ässät Pori Oy:n hallituksen siunausta, allekirjoitusta ja julkistusta vaille. Muita vaihtoehtoja ei ole juuri ollut.