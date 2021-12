Leijonat ja mestarivalmentaja Jalonen lähtevät tavoittelemaan historiallista olympiakultaa pitkälti EHT-turnauksissa nähdyillä pelaajilla.

Helsinki

Jääkiekon huippuliiga NHL antoi karvaan joululahjan monelle jääkiekon ystävälle, kun liiga ilmoitti odotetusta uutisesta. Koronakurimukseen joutunut ja aikaistetulle joulutauolle siirtynyt NHL kertoi, ettei se lähetä pelaajiaan Pekingin olympialaisten jääkiekkoturnaukseen vaan pyrkii järjestämään siirrettyjä otteluitaan kisojen aikana helmikuussa.

”Painopisteemme ja tavoitteemme pysyy siinä, että pystymme pelaamaan NHL:n runkosarjan ja Stanley Cup -pudotuspelit ajallaan, vastuullisesti ja turvallisesti. Alamme hyödyntää käytettävissä olevia päivämääriä 6.–22. helmikuuta siirrettyjen tai mahdollisesti siirrettävien pelien uudelleenjärjestämiseen”, NHL-komissaari Gary Bettman kertoi liigan tiedotteessa.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen oli pettynyt NHL:n vetäytymisuutiseen, mutta oli jo osannut odottaa liigan päätöstä.

”Kyllä tämä kaikkia jääkiekon ystäviä varmasti harmittaa, se on ihan selvä asia. Pelaajia, johtoryhmiä ja faneja. Ei nyt nähdäkään maailman parhaita pelaajia taistelemassa olympiakullasta keskenään, mitä kaikki varmasti toivoivat, kun edellisestä kerrastakin on aikaa jo kahdeksan vuotta”, Jalonen sanoi puhelimitse STT:lle.

”Totta kai olisi ollut hienoa päästä valmentamaan meidän kukkaan puhjenneita huippupelaajia, joita jossain vaiheessa junnupuolella olen päässyt valmentamaankin. Mutta olen tottunut elämässä siihen, että jos johonkin asiaan ei pysty vaikuttamaan”, sitä ei kovin kauaa kannata murehtia.

Kisakutsuja EHT-pelaajille

Kun NHL-pelaajia ei nähdä Pekingissä, olympiaturnaus viedään läpi pitkälti Euroopassa pelaavilla jääkiekkoilijoilla. Huippumaista eniten kärsivät Kanada ja Yhdysvallat, jotka olisivat saaneet Pekingiin mukaan huimaa NHL-tähtiloistoa.

Sen sijaan Suomen kultamahdollisuudet todennäköisesti vain nousivat NHL:n vetäydyttyä kisoista. Jalosen Leijonat voitti MM-kultaa 2019 ja viime keväänä MM-hopeaa hieman nimettömämmilläkin joukkueilla, ja nyt olympiakokoonpano koostuu pitkälti Euro Hockey Tourilla nähdyistä pelaajista.

”Olemme nähneet (EHT-turnauksissa) viitisenkymmentä pelaajaa, ja prosessi on ihan hyvässä mallissa. Euroopassa pelaavien pelaajien kanssa on paljon yhteisiä kokemuksia lähimenneisyydestä, joten tilanne on siinä mielessä helppo. Toki valinnat ovat aina vaikeita ja haastavia”, Jalonen kommentoi.

Jalosen mukaan Suomen olympiajoukkue on määrä nimetä 20. tammikuuta.

”Mahdollisuudet mihin vain”

Suomi ei ole koskaan voittanut jääkiekon olympiakultaa. Jalonen ei halunnut ottaa kantaa siihen, nousivatko Leijonien olympiaosakkeet NHL-vetäytymisen vuoksi.

”Sillä ei ole mitään merkitystä, missä kohtaa me milloinkin ollaan spekulaatioissa. Olemme olleet kahdessa edellisessä MM-finaalissa ja tiedämme, että meillä on parhaimmillaan mahdollisuudet mihin vain. Se ei vielä takaa mitään, mutta antaa itseluottamusta ja luottoa, että olemme parhaimmillamme maailman parhaita tai ihan kärjen tuntumassa.”

”Se ei varmaan olisi ollut sen kummemmin erilaista NHL-pelaajienkaan kanssa.

Venäjän olympiaurheilijoiden joukkue juhli vuonna 2018 olympiakultaa edellisissä talvikisoissa Pyeongchangissa, jotka käytiin ilman NHL-pelaajia. NHL:n työehtosopimuksen mukaan NHL-pelaajien on määrä olla mukana jälleen Pekingin jälkeen seuraavissa, Milanossa 2026 järjestettävissä talviolympialaisissa.